Rete4 sorpassa Italia1, Rai1 batte Canale5

Ascolti tv, ritorno alla normalità

ItaliaOggi, pagina 22, di Claudio Plazzotta.

È confortante vedere che anche i numeri di Auditel di maggio segnalano un torno alla normalità. Si ridimensionano le platee televisive, dopo un aprile chiusi in casa in lockdown, con 11,5 milioni di telespettatori medi nelle 24 ore (erano 13,8 milioni in aprile) e 26,9 milioni in prima serata (30,3 min in aprile). Certo, siamo ancora a un +11,6% rispetto al maggio 2019, e sarà interessante verificare quanto di questo incremento rimarrà attaccato alle reti nelle prossime stagioni.

Ragionando per gruppi televisivi, maggio mostra Mediaset al primo posto in prime time con il 34,64% di share, davanti a Rai con il 34,41%. Al terzo posto si eleva La7, a quota 6,18% di share in prima serata, che supera sia Discovery (6,16%) sia Sky (al 5,72%). A chiudere, i canali Viacom, che valgono il 2,56% di share in prime time (molto bene Paramount network), e Fox, che pesa Io 0,8%.

Le reti

Se si considerano, invece, i singoli canali, Rai1 è sempre al primo posto, sia nelle 24 ore, sia soprattutto in prima serata con il 17,8% di share che però mostra un arretramento di 0,4 punti rispetto al maggio 2019. Male, in generale, tutte le ammiraglie Rai, con Rai2 al 5,8% in prime time (cala di 0,4 punti) e Rai3 al 4,7% (giù di 0,7 punti). Meglio le cose a Rai4, che invece cresce all’1,45% sulle 24 ore. A Cologno Monzese un maggio piuttosto negativo per Canale5 sia nelle 24 ore (15,1%, giù di 1,6 punti), sia in prima serata (15%, giù di 0,9 punti). Vero protagonista è Rete4 che, con i suoi talk serali, avanza al 5,1% in prima serata (+0,7 punti) e supera Italia1 che si ferma al 5%. La bella performance complessiva dei canali di Mediaset, perciò, è ottenuta soprattutto grazie alla spinta degli altri brand tematici, da Iris (1,7% di share in prime time) a 20 (1,47%), da La5 (1,46%) a Cine34 (0,8%).