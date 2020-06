Ascolti tv 17 giugno 2020: il Napoli alza la Coppa e l’Auditel

Napoli-Juventus 39,58%, Paradiso amaro 10,4% e Chi l’ha visto? 7,87%

Dopo tre mesi di lockdown anche per il calcio, la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus su Rai1 ha sbaragliato la concorrenza, registrando il 39,58% di share media con 10,202 milioni di appassionati collegati. La finale dell’anno scorso, tra Atalanta e Lazio, in onda il 16 maggio sempre sull’ammiraglia di viale Mazzini aveva raccolto il 28,7% con 7,3 milioni.

Canale5 ha proposto, invece, il film Paradiso amaro con George Clooney, che ha portato a casa il 10,41% con 2,495 milioni di contatti. La stessa pellicola negli anni ha registrato questi ascolti: il 6 giugno 2016 il 17,60% con 3,9 milioni e il 29 maggio 2017 il 13,54% e 2,7 milioni.

Medaglia di bronzo per l’inossidabile Chi l’ha visto? su Rai3 con il 7,87% e 1,801 milioni di contatti. Settimana scorsa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 9,34% con 2 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La7, insieme a Rai3, è stata l’unica rete generalista a non proporre un film in controprogrammazione alla partita su Rai1, trasmettendo Atlantide-La guerra maledetta, che ha fatto il 2,49% con 491 mila spettatori.

In daytime Io e te con Pierluigi Diaco su Rai1 al 10,4%, mentre Detto fatto su Rai2 al 3,5%, chiudendo però un’ora in anticipo per lasciare la linea allo Speciale Parlamento.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto il Napoli con la Coppa Italia)