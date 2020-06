Ascolti 16 giugno digital e pay: Cattelan tiene con Argentero, Gama e Girelli. Vola Tv8 con Daniel Craig

Ascolti Tv pay, da Cattelan c’erano Argentero e le calciatrici della Juve e della Nazionale

Offerta delle ammiraglie più robusta del solito ancorché piena di repliche, ieri, martedì 16 giugno sulle generaliste. E’ rimasto sui suoi standard Alessandro Cattelan, che ieri ha avuto come ospiti Luca Argentero, ma anche Cristiana Girelli e Sara Gama.

In tema pay, quindi, queste alcune evidenze. Su SkyUno EPCC Live con Alessandro Cattelan alla conduzione ha ottenuto 148mila spettatori cumulati inclusa l’emissione su +1 e lo 0,4%. Su Fox alle 20.35 The Big Bang Theory ha avuto 173mila spettatori e poi 9-1-1 è arrivato a 177mila. Su SkyTg24 inoltre I Numeri della Pandemia ha avuto 130mila spettatori e l’1,14% tra le 18.00 e le 18.52 circa.

In prime time le native digital: in vetta Tv8 e Real Time

Su Tv8 il film Skyfall con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem a 670mila spettatori e 3,2%. Su Real Time Primo Appuntamento a 478mila e 1,92% di share. Su Iris Shenandoah – La valle dell’onore intrattiene 447mila e fa l’1,8%. Su Rai4 47 Metri a 432mila e 1,8%, su 20 Troy totalizza 411mila spettatori e fa l’1,7%; su Rai5 Come un tuono a 362mila e 1,6%; su Rai Movie Borg McEnroe 349mila e 1,4%. Sul Nove Wolverine – L’Immortale ha raccolto 259mila spettatori con l’1,7%.

Su TV8 la replica di Guess my Age a 562mila spettatori con il 2,4% di share e su Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco 320mila spettatori con l’1,3%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia 270mila spettatori e 1,4%. Su Nove Sono le Venti 249mila spettatori e 1,2%.

Su Rai4 Cold Case segna 252mila spettatori e l’1,9%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 177mila spettatori con l’1,7%.

Su Real Time Il Salone delle Meraviglie 373mila spettatori con 1,8% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di EPCC)