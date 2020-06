Sul canale dei vescovi trionfa… il Duce!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: i telespettatori di Tv2000 stavano guardando "Son of God" (Il figlio di Dio), serie dedicata alla Bibbia, quando improvvisamente è comparsa in sovraimpressione la scritta: “Mussolini ha sempre ragione”. Furibondo il direttore, Vincenzo Morgante, che ha aperto la caccia al colpevole.

ItaliaOggi, pagina 22, di Giorgio Ponziano

Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000, l’emittente della Conferenza episcopale italiana, è andato su tutte le furie. Mentre veniva trasmesso Son of God (il Figlio di Dio), serie dedicate alla Bibbia, è improvvisamente comparsa in sovraimpressione la scritta: «Mussolini ha sempre ragione». incominciata la ricerca del colpevole: un hacker? Un dipendente infido? Un errore tecnico? Ancora non si sa. La frase è comunque stata tolta dopo qualche minuto e sono comparse le scuse, dettate da Morgante: «Stiamo effettuando delle verifiche. B contenuto di queste didascalie non corrisponde ovviamente al pensiero dell’emittente. Da esse ci dissociano con fermezza e ci scusiamo con i nostri telespettatori».

(Nella foto il momento “incriminato”, come riportato dall’account Twitter @noisychaos)