Amore, mettiamoci nudi

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: su DPlay Plus, la piattaforma streaming di Discovery, il programma sexy che ha spopolato in Uk. Uomini e donne senza vestiti in una teca di vetro. Per incontrare l’anima gemella. E per fare un esperimento sociale.

L’ultima frontiera del reality: concorrenti nudi in vetrina

Corriere della Sera, pagina 47, di Franco Renato

L’amore è cieco ma per il sesso meglio dare prima un’occhiata. A caccia di format sempre più estremi per attirare spettatori sempre più annoiati, l’ultima frontiera televisiva (prima del sesso esplicito?) si chiama Naked Attraction. In ogni episodio la conduttrice super partes Anna Richardson («avendo amato sia uomini che donne so apprezzare le cose migliori di entrambi») accompagna un concorrente nella scelta di un partner con cui passare una serata.

Le chiacchiere stanno a zero, le sei persone da periziare sono lì, completamente nude, senza censure, all’interno di una teca di vetro. Il corpo in vetrina, ma senza i filtri di Instagram, a edulcorare l’immagine. La scusa sempre buona e quella dell’esperimento sociologico, come recita l’introduzione al programma: «Cosa succederebbe se ci spogliassimo di tutto quello che normalmente ci definisce?». A occhio (in senso letterale) gli spettatori però sono incuriositi da altro piuttosto che dall’esperimento e la domanda che si pongono è sempre la stessa: io — in questo supermarket di carni in mostra, in questo Eden senza giardino — chi avrei scelto?

Su DPlay Plus

Dopo il successo in Inghilterra, Naked Attraction è ora disponibile per gli abbonati a Dplay Plus, la piattaforma streaming pay di Discovery (3,99 euro al mese il costo). Il disvelamento del corpo avviene in tre tappe, ma non c’è spazio per l’immaginazione, niente suspense, nemmeno un po’ di vedo-non vedo, si parte subito con la parte che si trova tra piedi e l’ombelico. Quindi si va a salire e si conclude con l’ultima minuzia (il volto). Ogni volta che si scoprono dei dettagli la conduttrice fornisce indizi sulla personalità e sullo stile di vita dei concorrenti e il single è invitato a spiegare, in ogni round, i motivi della sua scelta. Arrivati all’ultima tappa, che prevede in studio solo 2 persone tra cui scegliere, il «selezionatore» appare a sua volta senza vestiti. Fatta la scelta definitiva, se l’attrazione è reciproca, i due possono finalmente incontrarsi in un primo appuntamento (questa volta vestiti per poi rispogliarsi).

(Nella foto Naked Attraction)