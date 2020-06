Sky, Ibarra la stravolge

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: piattaforma hub per distribuire i contenuti di tutti, compreso Amazon Prime Video. Offerta fibra+telefono+smart home per conquistare le case. E intelligenza artificiale per fornire palinsesti personalizzati. Così il nuovo amministratore delegato ha ridisegnato l’azienda.

Sky debutta nella banda larga

ItaliaOggi, pagina 19, di Claudio Plazzotta.

Maximo Ibarra, chief executive oflicer del gruppo Sky Italia, ammette che il modello di business della pay tv soffre e che, proprio per fare passi in avanti, ci si muove in tre direzioni: «Aggregare tutti i contenuti audiovisivi in un unico luogo, nel nostro caso Sky Q, senza fare riferimento solo ai nostri diritti o alle nostre produzioni originali, ma pure dando accesso ad altri canali, ad altri contenuti, ad altre piattaforme over the top; in secondo luogo c’è il tema legato al contenuto e l’evoluzione verso la connettività, perla fruizione perfetta del contenuto. E qui si colloca la novità di Sky Wifi; infine. fornire al consumatore un dosaggio perfetto di contenuti nostri e di altri, attraverso sistemi di intelligenza artificiale in grado di capire bene le esigenze del cliente»

Il futuro di Sky, insomma, è tutto qui. Sempre più piattaforma, hub, per servizi propri ma pure di terzi. Con il debutto nel mondo della connettività, presentato ieri, che potrebbe portare il gruppo verso aree di business finora inesplorate in Italia.

Il servizio Sky WiFi

In sostanza Sky Wifi è un servizio di banda larga in fibra per ora destinato solo ai clienti Sky satellite o fibra, e disponibile al momento in 26 città italiane (tra cui Milano, Torino, Genova, Firenze, Bologna, Venezia, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari) che saliranno a 120 entro l’estate. Dopo l’estate ci si aprirà anche ai clienti non Sky, con offerte congiunte broadband+contenuti.

L’offerta base, quella Smart, comprende la fibra ultraveloce, l’hub Sky Wifi (un router) e la app per governare tutti i device di casa al prezzo di 29,90 euro al mese, cui sommare 49 euro per l’attivazione. Per i primi tre mesi, tuttavia, i clienti Sky non pagheranno nulla, e l’attivazione sarà gratis. Il pacchetto Ultra aggiunge pure i pods, ovvero dei piccoli device da inserire nelle prese elettriche per ottimizzare la copertura Wifi nelle case più grandi o su più livelli. Ultra costa 32,90 euro al mese più 99 euro di attivazione. Infine Ultra Plus, con anche telefonate illimitate verso telefoni fissi e mobili, e che arriva a 37,90 euro al mese oltre ai 99 euro di attivazione. Queste due offerte per i clienti Sky assicurano i primi tre mesi gratis e costi di attivazione a 50 euro. Il partner principale di Sky è Open Fiber, ma nelle località non raggiunte dal servizio dell’operatore Enel-Cdp (per esempio, molti quartieri di Roma) è stato chiuso un accordo con Fastweb per assicurare una presenza capillare.

(Nell’immagine il logo di Sky)