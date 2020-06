Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 17 giugno 2020

Su Rai 1 “Napoli - Juventus”, su Rai 2 “Il gioco del tradimento”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “Pensavo fosse amore: invece era un calesse”, su Canale 5 “Tu Sì Que Vales”, Su Italia 1 “Una ragazza e il suo sogno”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Hitch – Lui sì che capisce le donne”, su Nove “Colpa delle stelle”, su Sky Cinema “Spider-Man: Far From Home”, su Fox “What We Do in The Shadows”, su Premium Cinema “Harry Potter e i doni della morta: Parte 1”, su Iris “Bordertown”, su Rai Movie “La ruota delle meraviglie”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 17 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Napoli – Juventus, dallo Stadio Olimpico di Roma, gli Azzurri di Rino Gattuso si giocano un pezzo importante della stagione nella finalissima di Coppa Italia. Di fronte, una Juventus decisa a conquistare il primo trofeo di un possibile ‘triplete’ insieme a campionato e Champions League.

Rai 2 – Il gioco del tradimento, per Lily, mamma e moglie, tutti i giorni sono uguali fino a quando, istigata, inizia innocentemente a flirtare con Grayso n, insegnante di suo figlio. Il flirt rapidamente si trasforma in una torrida relazione…

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – La ruota delle meraviglie, tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny, ex attrice malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty, il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey, un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; Carolina, la figlia che Humpty non ha vi sto per molto tempo e che ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni gangster.

Mediaset

Rete 4 – Ocean’s Eleven, primo film della trilogia di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon alle prese con una faraonica rapina.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – Una ragazza e il suo sogno, remake di “Come sposare una figlia”, di V. Minnelli, con il premio Oscar Colin Firth. La giovane Daphne si reca in Inghilterra in cerca del padre, un politico.

Premium Cinema – Harry Potter e i doni della morte: Parte 1, Harry Potter è ormai il simbolo della speranza del mondo magico buono di fronte all’avanzata di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Il ragazzo è in fuga con i suoi amici Ron ed Hermione, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione è stato lasciato in eredità un oggetto cruciale per la resistenza.

Iris – Bordertown, Lauren Fredericks (Jennifer Lopez) è una giornalista ambiziosa che lavora per il Chicago Sentinental e che sogna di poter andare come inviata in Iraq. Il suo capo, però, la manda a Juárez, al confine tra USA e Messico, dove si stanno verificando una serie di omicidi di giovani donne in fabbriche che producono prodotti elettronici a basso costo per il mercato americano.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Vietnam, la guerra maledetta, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Hitch – Lui sì che capisce le donne, Alex Hitchens, meglio conosciuto come “Hitch” è il Cupido di New York. L’unico e irripetibile. Gli uomini si rivolgono a lui per conquistare le loro anime gemelle. Lui li assiste per i primi tre appuntamenti. Come vestirsi, come comportarsi, cosa dire, cosa fare. Successo assicurato. Non c’è da meravigliarsi, quindi, che a lui si rivolga Albert, imbranato contabile alle prese con un’infatuazione per una donna irraggiungibile (interpretata da Amber Valletta). Una vera sfida per “Cupido” che ci si butta a capofitto. Peccato che, come spesso accade, la magia non sempre funzioni con il mago. Ed ecco che Hitch finisce per perdere letteralmente la testa per la bella giornalista Sara (Eva Mendes), il cui unico scopo è screditarlo con una articolo al vetriolo.

Nove – Colpa delle stelle, amore tardo adolescenziale che supera i confini del dolore, della sofferenza e della malattia. E’ quello che – intenso e rapido come un colpo di fulmine – unisce Hazel Grace e Augustus Waters. Lei è sopravvissuta ad un cancro ai polmoni grazie all’assunzione di un farmaco sperimentale. Lui, ex promessa del basket, ora ha una gamba artificiale in seguito a un tumore osseo. Si conoscono nel corso di un gruppo di supporto per sopravvissuti al cancro ed è subito passione profonda. Hazel, però, dopo qualche tempo inizia a farsi prendere da una serie di paure recondite… troppo sarebbe il dolore, fisico e morale, se il male dovesse tornare a bussare alla sua porta. Così prova ad allontanare Augustus dalla sua vita, ma le stelle hanno in serbo per loro ben altro destino.

Sky Cinema 1 – Spider-Man: Far From Home, si tratta del seguito del film del 2017 Spider-Man: Homecoming, nonché ventitreesimo film del Marvel Cinematica Universe. Peter Parker decide di unirsi ai suoi amici Ned, MJ e il resto del gruppo, per una vacanza europea. Tuttavia, il piano di Peter di lasciarsi a casa i panni di Spider-man viene rapidamente accantonato quando accetta, seppur malvolentieri, di aiutare Nick Fury a scoprire cosa si cela dietro il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno generando scompiglio nel vecchio continente.

Fox – What We Do in The Shadows, tra horror e humor, torna la comedy che racconta come in un documentario le vicende di tre amici vampiri che hanno vissuto a Staten Island per oltre 100 anni.

