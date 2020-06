Ascolti tv 15 giugno digital e pay: Paramount batte Iris tra le free. Sulla pay in luce Le ragazze di Wall Street

Su Sky Cinema Uno il film Le ragazze di Wall Street a 256mila spettatori cumulati. Bene MotherFatherSon su Sky Atlantic. Tra le native digitali free in prime time: su Paramount Network Una Doppia Verità 521mila e 2,1%. Su Iris Tango & Cash 455mila e 1,9%. Su Real Time Vite al Limite a437mila e 1,8%.

Ascolti Tv, fenomeni: continua la marcia di Cine 34, ieri all’1,7% con Alberto Sordi

Vittoria facile – lunedì 15 giugno – per le repliche de Il giovane Montalbano, che su Rai1 ha raggiunto 5,244 milioni ed il 23,44% lasciando a distanza tutta la concorrenza, con qulche novità nello schema standard della serata. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema, serie e news.

Su Sky Cinema Uno (e Sky Cinema per te 2) il film Le ragazze di Wall Street a 256mila spettatori cumulati. Su SkyAtlantic MotherFatherSon con protagonista a 122mila spettatori; su Fox 9-1-1 Lone Star 169 mila. Mentre su SkyTg24 La Conferenza Stampa del Governo agli Stati generali tra le 18.23 e le 18.49 a 113mila e 1%. SkyTg24 delle 20.00 ha avuto 149mila spettatori ed 0,7%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Paramount su Iris e Real Time

In prima serata su Paramount Network Una Doppia Verità raccoglie 521mila spettatori e il 2,1%. Su Iris Tango & Cash a 455mila e 1,9%. Su Real Time Vite al Limite a 437mila e 1,8%. Su Cine 34 Il Vigile ha raccolto 416mila spettatori e l’1,7%. Su Tv8 The Karate Kid – Per vincere domani a 409mila spettatori con l’1,8%. Su Rai Movie La resa dei conti 350mila e 1,4%. Su Rai4 Daredevil a 335 mila e 1,4%. Su Nove Profiling a 1855mila e 0,8%.

Su Tv8 Guess my age a 459mila e 2%. Su Nove Deal with it ha raccolto 253mila spettatori e 1%.

Ascolti tv daytime

Su Tv2000 Terra Nostra raccoglie 418mila spettatori e il 3,3%. Su Tv8 Cuochi di Italia 302mila spettatori con l’1,5%. Sul Nove Sono le Venti 220mila spettatori con 1%.

Su Tv8 Vite da Copertina ha raccolto 200mila spettatori con l’1,9%.

Su Real Time La Clinica del Pus a 340mila spettatori e 1,9%.

