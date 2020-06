Ascolti tv analisi 15 giugno: Il giovane Montalbano sulle orme del vecchio, doppiato Bonolis. Porro straccia Merlino

Su Rai1 Ritorno alle origini con l’ingresso nella storia di Mimì Augello e Livia fa volare la replica del commissario a 5,244 mln e 23,4%. Staccato su Canale 5 Ciao Darwin, a 2,534 mln e 14,2% con Carne vs. Spirito. Il miglior film della serata è quello di Rai2, che con Tutte lo vogliono arriva a 1,295 mln e 5,22%. Stravince la sfida dei talk Nicola Porro, che pure non aveva il carnet di ospiti solido della Merlino.

Ascolti Tv, dinamiche: Michele Riondino in replica arriva vicino al quarto di platea, classico risultato di Luca Zingaretti

Nella sfida delle repliche ha vinto anche ieri l’epopea di Vigata, sia pure stavolta fosse stata messa alle prese con la complicata concorrenza di Carne vs. Spirito, tema della riproposizione di Ciao Darwin, spostato apposta al lunedì per non concorrere con la Coppa Italia, ma ieri surclassato dalla fiction Palomar. Lunedì 15 giugno in prima serata non c’è stato il solito predominio netto, ma il risultato de Il Giovane Montalbano in replica è cresciuto, ed è arrivato quasi a quello raggiunto dalle riproposizioni delle storie con Luca Zingaretti protagonista. Due settimane fa La prima indagine di Michele Riondino aveva surclassato il film in prima tv su Canale5 conseguendo 4,938 milioni di spettatori e il 21,7%; la settimana scorsa aveva fatto altrettanto Capodanno, conquistando 4,866 mln e 21,7%. Ieri con il capitolo che ha segnato l’arrivo nella storia del giovane Mimì Augello e di Livia, Il Giovane Montalbano con Ritorno alle origini ha conseguito ben 5,244 milioni di spettatori e 23,4% di share.

Molto meno fragile del solito è stata la contrapposizione di Canale 5: la replica di Ciao Darwin-La resurrezzione è arrivata a 2,534 milioni di spettatori ed il 14,2%, ma rimanendo molto distante da Rai1.

Senza Report c’era la sfida Porro vs Merlino: ha vinto netto Rete4, nonostante La7 avesse Di Maio, Capua e Renzi e in sequenza

Registrata la prestazione sulla seconda rete del film Tutte le vogliono con Vanessa Incontrada e Enrico Brignano (1,295 milioni di spettatori e il 5,22%) va detto che una parziale soddisfazione per Cologno è derivata dalla vittoria netta nella sfida dell’informazione. Senza Sigfrido Ranucci e Report a dettare legge sulla terza rete è stata iinedita la sfida dei programmi di approfondimento, che ha chiamato in causa Nicola Porro su Rete 4 e, in via del tutto straordinaria, Myrta Merlino su La7.

Quarta Repubblica ha proposto un’intervista a Rudolph Giuliani, e tra gli ospiti Flavio Briatore, Edward Luttwak, Antonio Di Pietro, Antonio Tajani, Vittorio Sgarbi, Hoara Borselli, Andrea Marcucci, Giulio Sapelli, Marco Gervasoni, Patrizia De Luise, Christian Raimo, Mario Giordano, Pietro Senaldi, Claudio Cerasa, Gianni Barbacetto, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Maria Giovanna Maglie. In questa maniera ha ottenuto 1,2 milioni e 6,5% (sette giorni prima aveva avuto 1,097 milioni di spettatori e il 5,8%).

Su La7 Speciale L’Aria che tira, con Myrta Merlino alla conduzione in prima serata per salutare il suo pubblico del day time in chiusura di stagione, Vauro Senesi in supporto con i suoi disegni, e tra gli ospiti Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Carlo Cottarelli, Alessandra Ghisleri, Ilaria Capua, Luciano Fontana, Massimo Giannini, Alessandro Sallusti, Massimo Recalcati, Claudio Amendola, ha totalizzato 782mila spettatori e il 3,64%, arrivando molto distante dalla trasmissione rivale.

Merlino ha corso vicina agli altri due film in onda: su Rai Tre Sol Levante ha ottenuto 934mila e 3,9%, mentre su Italia 1 Transformers – La vendetta del caduto ha avuto 839mila spettatori e il 4,3%.

In access

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,4 milioni di spettatori con il 21,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,740 milioni di spettatori con uno share del 18,8%. Su La7 Otto e mezzo ha conseguito 2,060 milioni e 8,23% con Massimo Cacciari, Lina Palmerini e Oscar Farinetti ospiti di Lilli Gruber.

Su Rete4 Stasera Italia è arrivato a 1,165 milioni e 4,9% e poi a 1,091 milioni e 4,3% con Giuliano Poletti, Maurizio Belpietro, Giampiero Mughini, Paola Tommasi e Fabio Castaldo ospiti di Veronica Gentili

Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Gennaro Sangiuliano, Alessandro Sallusti, Virman Cusenza, ha riscosso 1,181 milioni e 4,66% di share.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,566 milioni di spettatori (19,1%) mentre L’Eredità ha raccolto 3,970 milioni di spettatori (22,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,588 milioni di spettatori con il 12,44% di share e quella di Avanti un Altro! 2,950 milioni con il 17,59% di share.

Ascolti tv daytime

Su Rai1 Uno Mattina 14,44%, Italia Sì Giorno per Giorno 14%. Su Canale5 Mattino Cinque 13,7% nella prima parte e 11,9% nella seconda parte.

Su Rai1 La Prova del Cuoco 12% di share. Su Canale 5 la replica di Forum 15%.

Su Rai1 Io e Te al 9%, la replica de Il Paradiso delle Signore 9,3%, La Vita in Diretta ha 15,4%. Su Canale5 Beautiful 16,1%, Una Vita 17,2% di share, Daydreamer 17,9%, Il Segreto al 17% di share. Su Rai2 Detto Fatto al 4,49%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de Il giovane Montalbano)