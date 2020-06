Stasera in Tv: cosa vedere martedì 16 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 16 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Nero a metà, Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma, che si sente straniero a casa sua; l’altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata.

Rai 2 – Made in Sud, nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati…

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Borg McEnroe, ambientato tra gli anni Settanta e Ottanta racconta una delle più grandi rivalità della storia dello sport, quella tra lo svedese Björn Borg e l’americano John McErnoe, due atleti che hanno fatto la storia del tennis mondiale. Due uomini molto diversi tra loro, che si sono dati battaglia dentro e fuori dal campo.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Cado dalle nubi, film che segna l’esordio cinematografico di Checco Zalone. Le strampalate peripezie di Checco, che fugge dalla Puglia per realizzare le sue aspirazioni canore.

Italia 1 – Le Iene Show, servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Iris – Shenandoah la valle dell’onore, Charlie Anderson, vive felice in Virginia nel suo ranch con i sette figli, ma la guerra di Secessione che imperversa, colpira’ anche loro.

Premium Cinema – Il miglio verde, Louisiana, 1935. La tranquilla e monotona vita di Paul, guardia penitenziaria nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, viene sconvolta dall’arrivo di un nuovo prigioniero: John Coffey, un gigante di colore accusato dell’efferato omicidio di due bambine. Apparentemente considerato un ritardato mentale, l’uomo metterà presto in mostra poteri sovrannaturali e una sensibilità destinata a cambiare per sempre le vite di chi lo circonda. Quattro nomination agli Oscar nel 2000.

Altre emittenti

La7 – Speciale Bersaglio Mobile, il programma di approfondimento politico condotto da Enrico Mentana

Tv8 – Skyfall, in una nuova avventura 007 deve, come sempre, combattere. Al servizio di M (Judi Dench), che deve fare i conti col suo passato, della Regina e della Patria l’agente di Fleming è in missione a Instanbul. Deve recuperare un file che racchiude le identità degli infiltrati del MI6. Finito sotto i colpi di un killer di professione, Bond viene ferito, solo apparentemente, a morte. La posizione di M è sempre più delicata e quando un grave attentato colpisce la sede del MI6 l’agente ritorna a Londra. Chiamato a proteggere M, Bond si ritrova a dover affrontare colui che la vuole fare fuori: Silva (Javier Bardem)…

Nove – Wolverine – L’immortale, basato sulle vicende raccontate nel fumetto della Marvel (e più precisamente ispirato alla omonima miniserie a fumetti scritta da Chris Claremont nel 1982), il nuovo capitolo della saga, vede l’eroe Wolverine-Logan (Hugh Jackman), uno dei personaggi icona degli X-Men, incrociare i suoi artigli di adamantio con le katana dei samurai. Sulle tracce di una donna misteriosa (Rila Fukushima), Wolverine arriva nel Giappone dei giorni nostri per dare l’addio a Mr. Yashida, a cui aveva salvato la vita durante la guerra. Lì si trova a dover proteggere la nipote dello stesso Yashida, Mariko (Tao Okamoto), dalla temibile Yakuza e a combattere contro Viper, un pericoloso mutante. Nonostante l’immortalità, la sua vita è in serio pericolo. Per la prima volta vulnerabile e spinto verso i suoi limiti fisici ed emotivi, il supereroe si confronterà con l’acciaio dei samurai.

Sky Cinema 1 – Tutte le mie notti, nelle strade deserte di una cittadina di mare, in una notte d’inverno, Sara è una ragazza che fugge impaurita, pensando di essere inseguita..La accoglie e la porta nella propria casa un’altra donna di nome Veronica. La casa però non è la sua e l`incontro ben presto si rivelerà non essere stato veramente casuale. Un thriller psicologico che ruota attorno a segreti, bugie e paure e che svelerà poco a poco le verità più nascoste delle due donne e cambierà per sempre le loro vite.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Made in Sud)