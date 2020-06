Ascolti tv 14 giugno digital e pay: Il Barlume domina con La Loggia del cinghiale. Poi Iris e Giallo

Ascolti Tv opzionali: tre native digitali free sopra il 2%, sei sopra quota 300mila

Ultima settimana di fermento, o quasi, in tv. C’era Barbara D’Urso, ma anche Massimo Giletti a trasmettere in diretta. E poi un nuovo show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Proposta generalista piena di produzioni originali, quindi – domenica 14 giugno – in prima serata, con molte meno repliche delle ultime settimane on air. Sulla pay SkyTg24 con le news tra le 12.34 e le 12.54 ha totalizzato 127mila spettatori e 0,92%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su Iris

In prima serata su Tv8 I Delitti del BarLume – La loggia del cinghiale a 650mila spettatori e 2,83%. Su Iris Una storia vera 492mila e 2,2%. Su Giallo Cherif ha raccolto 370mila spettatori e 1,6% e poi 470mila e 2,1%. Su Rai Movie Tutto tutto niente niente a 369mila e 1,6%. Su Rai 4 Shut In a 368mila e 1,6%. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 366mila spettatori e 1,6%. Su 20 Ghost Ryder 335mila e 1,5%. Su Cine34 Vacanze in America conquista 319mila spettatori con l’1,4% di share. Su Rai 5 Francesco Guccini a 312mila e 1,4%. Su Rai Premiun Anna Karenina a 216mila e 1,2%.

In access su Tv8 4 Ristoranti 649mila e 3%; su Nove Little big Italy a 288 mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di La loggia de cinghiale)