Ascolti tv analisi 14 giugno: tornano i Conti per Rai1. A Live Asia Argento tira più di Salvini, Sgarbi e Mussolini. Giletti? Fa meglio Leosini

Stravince Top 10 quasi doppiando Canale5 nel periodo in sovrapposizione. Live schierava Matteo Salvini, Non è L’Arena aveva Nino Di Matteo. D'Urso al top con 2,9 milioni con la saga di Asia Argento e Morgan. Giletti fa 1,7 milioni col post di Celentano e l’avvio dell’intervista a Di Matteo. In sovrapposizione: Leosini a 1,410 milioni e 6,7%, Giletti a 1,388 milioni e 6,6%.

In prime time Top 10, nuovo format essenziale con Carlo Conti, due film, i telefilm di Rai2, D’Urso, Giletti, ma anche Storie Maledette

Top 10 aveva il compito non del tutto scontato di far meglio delle repliche che fin qui erano state perfettamente in grado di battere Live Non è la D’Urso nelle settimane precedenti. Ieri – domenica 14 giugno – il nuovo programma su Rai1 con Carlo Conti alla conduzione, con le classifiche delle preferenze storiche degli italiane come filo rosso, due squadre di vip (Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani da una parte e Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica dall’altra) e due ospiti (Massimo Ranieri e Roberto Mancini) in pista, ha avuto 3,969 milioni e il 19,2% di share (sette giorni prima Non Dirlo al mio capo aveva avuto 2,990 milioni ed il 14%). Il confronto più interessante, ovviamente, era quello con le trame di storie e personaggi imbastite dai live di Canale 5 e La7. Ha fatto meglio la ricetta sovraccarica di condimenti di Barbara D’Urso, mentre non ha sfondato quella pur forte e interessante, ma tremendamente ripetitiva di Massimo Giletti.

Le scalette di Barbara e Massimo

Entrambi gli infotainer hanno spinto forte sull’acceleratore: la D’Urso, dopo un aperitivo soft col virologo Giuseppe Remuzzi, ha proposto tanti caratteri e storie dense, ospitando o collegandosi, tra gli altri, con Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi, Alessandra Mussolini, Asia Argento, Jessica Mazzoli, Gianluigi Nuzzi, Klaus Davi, Fabrizio Corona (in video), Costantino Della Gherardesca, Elena Morali, Simona Izzo, Enrica Bonaccorti, Loredana Fiorentino, Vladimir Luxuria. Giletti, dopo la parte virologica (Fabrizio Pregliasco, Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone, Alberto Zangrillo), ha proposto nel secondo blocco un contributo di Adriano Celentano, il primo pezzo dell’intervista a Nino Di Matteo, e poi Luigi De Magistris, Sandra Amurri, Antonio Vassallo, Luca Telese, Nunzia De Girolamo, con nel finale Alessandra Moretti, Daniela Santanché, Myrta Merlino e Flavio Briatore.

Non è la D’Urso ha incassato 1,971 milioni di spettatori ed il 12,1% di share, in crescita di sette decimali di share rispetto alla puntata precedente. Non è l’Arena 1,219 milioni ed il 6,9% di share. Sette giorni prima D’Urso aveva avuto 1,882 milioni di spettatori e l’11,4%, mentre Giletti aveva ottenuto nel segmento Prima Pagina 1,432 milioni ed il 6,28% e quindi 1,424 milioni e il 7,8%.

Trame noir

Anche Franca Leosini (su Rai3 Storie Maledette con la storia di Sonia Bracciale a 1,408 milioni e 6,6%, in crescita di mezzo punto circa) e il titolo cult di Italia1, Una notte da Leoni2 (1,292 milioni e 5,6%, in calo di un punto rispetto al precedente capitolo della saga) hanno penalizzato le prestazioni dei talk live di domenica 14 giugno. Mentre su Rai2 sono stati in lieve flessione entrambi i telefilm: Hawaii Five-0 1,266 mln e 5,4% e Ncis New Orleans 1,1 mln e 5%.

Dinamiche e curve dicono chiaro alcune cose dell’andamento di dettaglio

Ha stravinto la serata Top 10, quasi doppiando Live Non è la D’Urso nel periodo in sovrapposizione: 3,974 milioni per il programma di Rai1 e 2,3 milioni per quello di Canale 5. Live schierava Matteo Salvini, e Non è L’Arena aveva Nino Di Matteo. Ebbene Live ha fatto il massimo ni termini di ascolti con 2,9 milioni con la saga di Asia Argento e Morgan. Giletti ha raggiunto 1,7 milioni in chiusura della fase ‘coviddian’a e poi col post di Celentano e l’avvio dell’intervista a Di Matteo. Ma il programma de La7 ha perso il confronto con Storie Maledette in sovrapposizione: Leosini ha avuto 1,410 milioni e il 6,7%, Giletti è arrivato a 1,388 milioni e il 6,6%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno a 4,741 milioni di spettatori e 21,4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,016 milioni di spettatori e 13,9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 995mila spettatori e 4,6%. Su Rai3 Che ci faccio qui 1,2 milioni e 5,6%.

Nel preserale su Rai 1 L’Eredità a 2,346 milioni e 17,7% e 3,7 milioni e 22,6%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 1,5 milioni di spettatori e 11,6% e 2,440 milioni e 15,4%.

Al pomeriggio era molto più accesa accesa la tv pubblica: su Rai1 Domenica In ha riscosso il 19,9% nella prima parte e al 22,1% nella seconda; mentre Da Noi – A Ruota Libera è arrivato al 15,8%. Su Rai3 invece ha fatto bene Lucia Annunziata. Mezzora In Più ha totalizzato l’8,9% di share ospitando Alessandro Di Battista e Ferruccio De Bortoli, con Kilimangiaro Collection subito dopo 7,1%.

Al mattino

Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 17% e 22,8%; S. Messa 22,5%, Angelus 21,5%, Linea Verde 21,5%. Su Canale5 Melaverde 14,2%.

In seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 10,3%. Su Canale 5 Tg5 Notte 11,3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 3,1%. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 425mila spettatori con il 4,1%.

Le news delle 20.00

Tg1 a 4,775 milioni e 24,7%; Tg5 a 3,690 milioni e 18,8%; TgLa7 905mila e 4,6%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Non è la D’Urso)