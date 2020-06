Stefano De Martino si candida per un varietà

Stefano De Martino: «Basta con il gossip, voglio rilanciare la tv dei varietà»

Leggo, pagina 4, di Donatella Aragozzini.

Dopo un lungo periodo di austerità, è di nuovo tempo di sorridere. A promettere buonumore al pubblico tv è Made in Sud che toma domani alle 21.20 su Rai2 condotto nuovamente da Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Sarà un’edizione inevitabilmente diversa dal le precedenti.

«Sì, un’edizione straordinaria in tutti i sensi, perché il protocollo da seguire è molto particolare: saremo senza pubblico, almeno all’inizio, dovremo mantenere un metro e mezzo di distanza, non d si potrà toccare, nel backstage dovremo usare la mascherina. Ma siamo carichi: è un momento tanto strano storicamente quanto importante per l’intrattenimento e per noi è motivo di orgoglio che l’azienda ci abbia scelto per fare compagnia alla gente dopo mesi».

Il Coronavirus sarà evocato o farete finta che non sia successo nulla?

«Sarebbe assurdo, anacronistico, andare in onda senza nominarlo. Cercheremo di esorcizzare, nel rispetto dei fatti drammatici che ci sono stati, toccheremo solo quegli aspetti su cui su può sdrammatizzare: i flashmob, la smania di cucinare».

Tornerà anche al timone di “Stasera tutto è possibile”?

«Si parla già di una nuova edizione ma, essendo quello un programma basato su giochi di contatto fisico, stiamo cercando di capire quando e come poterlo fare. Navighiamo a vista».

(…)

La disturba che il suo nome venga spesso accostato al gossip?

«Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata»

(Nella foto Stefano De Martino)