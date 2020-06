Stasera in Tv: I programmi di lunedì 15 giugno 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 15 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, gli eventi si affastellano nella vita di Montalbano. La fine della sua relazione con la fidanzata storica, l’arrivo del collega Mimì Augello, il rapimento di una bambina e l’entrata in scena di Livia, un architetto genovese…

Rai 2 – Tutte lo vogliono, Chiara è una food designer, Orazio uno sciampista per cani. Sebbene Chiara abbia ritrovato dopo molti anni il suo primo amore adolescenziale, il bel Raffaello, l’incontro con Orazio probabilmente le cambierà la vita.

Rai 3 – Sol Levante, il capitano Connor e il tenente Smith sono chiamati ad indagare sull’omicidio di una giovane donna. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto nella sala del consiglio di una importante corporation giapponese, nel modernissimo edificio che la società occupa nel cuore di Los Angeles.

Rai Movie – La resa dei conti, Jonathan, pistolero del West, ha al suo attivo una carriera di giustiziere. Un uomo d’affari gli promette la candidatura al senato in cambio dell’appoggio a un progetto ferroviario trans-texano.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Ciao Darwin 7: La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – Transformers – La vendetta del caduto, secondo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers. Megatron è tornato per vendicarsi e Sam è chiamato a salvare la terra e il destino dell’universo.

Premium Cinema – Andiamo a quel Paese, Salvo e Valentino sono due vecchi amici. Rimasti entrambi disoccupati, decidono di ritirarsi a Monteforte, il loro paese natale. Salvo va a vivere con la moglie Donatella e la figlia Adele a casa della suocera. Valentino, invece, ritrova Roberta, il grande amore della sua vita, che aveva lasciato prima di partire. Monteforte, però, non è come i due la ricordavano: il commercio delle arance è ormai sfiorito e la popolazione è composta quasi interamente da anziani. Ma non è detto che questo sia un male…

Iris – Tango e Cash, Tango, S. Stallone, e Cash, K. Russel, sono 2 poliziotti di carattere opposto, che si uniscono per bloccare un criminale della droga.

Altre emittenti

La7 – Speciale L’aria che tira, la trasmissione di Myrta Merlino che racconta e analizza l’economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni.

Tv8 – Karate Kid – Per vincere domani, il sedicenne Daniel si trasferisce insieme alla madre dal New Jersey a Los Angeles. Ambientarsi non è facile, soprattutto quando l’immancabile gang di bulli ti perseguita. E se i cattivi di turno sono anche abili nell’arte del karate la situazione si fa ancora più difficile. Il ragazzo troverà aiuto e guida nel saggio Miyagi che gli insegnerà la vera via dell’antica arte orientale…

Nove – Profiling – Il veleno e la cura, una giovane oncologa viene trovata avvelenata. Chloe aiuta Matthieu a risolvere questo caso, che ricorda da vicino la morte di un suo conoscente.

Sky Cinema 1 – Le ragazze di Wall Street, il film è tratto da una storia vera, ovvero quella di un gruppo di lap dancer diventate rapinatrici. La formazione della banda ha inizio con l’ingresso di Destiny, colei che in poco tempo diventa la protetta della “diva” Ramona, nello strip club più quotato di Wall Street e frequentato dai più facoltosi business men della Grande Mela. La crisi finanziaria del 2008 però dimezza drasticamente il numero dei clienti e così non resterà che mettersi in proprio per adescare, drogare e derubare i ricchi frequentatori rimasti.

Fox – 911: Lone Star, protagonisti di questo spin-off di “911”, che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin, sono Rob Lowe, capitano dei Vigili del fuoco, e Liv Tyler, leader di un’unità medica speciale.

(Nella foto Paolo Bonolis)