Stasera in Tv: cosa vedere domenica 14 giugno 2020

Su Rai 1 “Top Dieci”, su Rai 2 “N.C.I.S. New Orleans”, su Rai 3 “Storie Maledette”, su Rete 4 “Romanzo criminale”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Una notte da Leoni 2”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “I delitti del Barlume 3”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Il piccolo Yeti”, su Fox “Magnum P.I.”, su Premium Cinema “Il Cavaliere Oscuro”, su Iris “Una storia vera”, su Rai Movie “Tutto tutto niente niente”.

I programmi di stasera in tv di domenica 14 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Top Dieci, nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da 3 vip si sfideranno su classifiche di ogni genere. Nella puntata del debutto la prima squadra sarà formata da Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani, la seconda da Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica. Ospiti della serata Roberto Mancini e Massimo Ranieri. Il loro compito sarà di scoprire tante diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv alla cultura, appunto, tracciando così un preciso identikit del nostro Paese e facendo rivivere usi, costumi e gusti degli italiani, in un viaggio attraverso gli anni, che arriva sino all’oggi.

Rai 2 – N.C.I.S. New Orleans, la serie segue le vicende della squadra dell’NCIS distaccata a New Orleans. Guidata dall’agente speciale Dwayne Cassius Pride, è composta anche dall’agente speciale Christopher LaSalle e dalla neo-arrivata agente Meredith Brody, avvalendosi dell’assistenza del tecnico di laboratorio Sebastian Lund e del medico legale Loretta Wade. A partire dalla seconda stagione entrano nella squadra Patton Plame, esperto di cyber crimini, già collaboratore del team nella prima stagione e Sonja Percy, ex agente dell’ATF che ha collaborato con Pride nella caccia alla Piccola Esca e a Sasha Broussard.

Rai 3 – Storie Maledette, capire, dubitare, raccontare. Non sono professionisti del crimine i tragici protagonisti di Storie Maledette, ma persone che sono piombate nel baratro di una maledetta storia, della quale o sono responsabili oppure pagano alto il prezzo di una colpa della quale si professano innocenti.

Rai Movie – Tutto tutto niente niente, le storie incrociate di Cetto Laqualunque, Rodolfo Villaretto e Frengo Stoppato accomunate dallo squallido sostrato della politica populista.

Mediaset

Rete 4 – Romanzo Criminale, dal best seller di De Cataldo. Un cast straordinario per la storia della banda della Magliana, a Roma negli anni 70 e 80.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Una notte da Leoni 2, Nuove avventure per Phil, Stu, Alan e Doug, che sono in partenza per l’esotica Thailandia per le nozze di Stu. Memore della disastrosa festa di addio al celibato di Doug a Las Vegas, Stu decide di festeggiare con un tranquillo brunch prematrimoniale a base di pancake e caffè, bandendo l’alcool. Nonostante i suoi piani, le cose andranno in una direzione che nessuno avrebbe mai potuto prevedere o immaginare…

Iris – Una storia vera, toccante pellicola sulla vera storia dell’anziano Alvin che, a bordo di un tosaerba, intraprende un lungo viaggio per andare a far visita al fratello.

Premium Cinema – Il Cavaliere Oscuro, film del 2008 diretto da Christopher Nolan: con l’aiuto del tenente Jim Gordon e del nuovo Procuratore Distrettuale Harvey Dent, Batman vuole debellare per sempre il crimine organizzato di Gotham City. Il trio inizialmente sembra potercela fare, ma presto i tre diventano le vittime di un pericoloso malvivente, il Joker, che getta Gotham nell’anarchia e fa sì che il Cavaliere Oscuro si trovi molto vicino ad oltrepassare il confine tra l’essere un eroe e l’essere un semplice giustiziere della notte.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Caos giustizia: parla Nino Di Matteo. Dopo la tempesta che ha travolto il mondo della politica giudiziaria, Massimo Giletti intervisterà in esclusiva il Pm Nino di Matteo per una riflessione sulle attuali ferite e i sui mali endemici della giustizia.

Tv8 – I delitti del Barlume 4, il Barlume porta ancora i segni della furia distruttiva di Tiziana, i clienti scarseggiano, i debiti aumentano e a Massimo non resta che affogare i brutti pensieri nell’uso e abuso di alcol e psicofarmaci. Anche la Fusco non se la passa meglio: rimpiazzata dall’ottuso commissario Tassone, si trova a gestire l’ufficio degli oggetti smarriti per il casino che ha combinato l’estate prima. Ma quando viene ritrovato il corpo di una collega di Tiziana, nel magazzino di riforniture dove la ragazza è andata a lavorare, la Fusco vede la possibilità di riscattarsi e si dà da fare per risolvere il caso per prima. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Massimo, che grazie a una delle sue brillanti intuizioni, capirà che per trovare l’assassino dovranno prima sciogliere il mistero sulla reale identità della vittima, mistero che sembra essere legato alla presenza in paese del celebre pianista cieco De Matteis, con il quale i vecchini hanno ingaggiato una battaglia di scherzi e vendette all’ultimo sangue.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Il piccolo Yeti, Yi, ragazzina solitaria, ha un un sogno: quello di fare il viaggio attraverso la Cina con suo padre. Purtroppo lui non c’è più e lei non sopporta più di stare a casa e comincia a fare tanti lavoretti per guadagnare quanto le serve per realizzare un giorno il suo sogno. Un giorno, sul tetto, dove si è creata il suo rifugio segreto, s’imbatte in un cucciolo di Yeti, ferito, spaventato e inseguito da un collezionista senza scrupoli. Inizia così la sua avventura, per riportarlo a casa, sugli splendi monti dell’Himalaya.

(Nella foto Carlo Conti)