Ascolti tv 12 giugno: Juve-Milan di Coppa Italia fa 8,277 milioni e il 34%. Tutti gli altri sotto il 10%, bene Nuzzi

Ascolti Tv, dinamiche: più di un terzo del pubblico sul match di Coppa Italia; 900 mila spettatori in meno nel secondo tempo. Julia Roberts e Nuzzi per gli altri

E’ finita zero a zero e la Juventus si è qualificata per la finale. Si è conclusa così la prima semifinale di Coppa Italia che ieri – nella serata tv del 12 giugno – sanciva il ritorno del calcio giocato made in Italy sugli schermi televisivi. Bombardate, inevitabilmente, tutte le altre proposte, anche se la partita, specie nel secondo tempo, si è accesa di rado. Ecco la graduatoria di ieri di prima serata

Su Rai1 Juventus-Milan ha conseguito 8,277 milioni ed il 34%. Su Canale 5 il film rosa all’ennesima replica Notting Hill, ha conquistato 2 milioni ed il 9,4%. Sul terzo gradino del podio si è installato Gianluigi Nuzzi: su Rete4 Quarto Grado ha riscosso 1,376 milioni di spettatori e 7,4%.

Su Rai2 il film Il giorno del riscatto ha riscosso 1,055 milioni di spettatori ed il 4,4%. Più o meno sulla stessa linea hanno corso Maurizio Crozza e Diego Bianchi. Su Nove Fratelli di Crozza ha avuto 1,010 milioni di spettatori e il 4,1%, mentre su La7 l’ultima puntata di Zoro ha riscosso con Propaganda per Giulio (fino alle 21.52) 1 milione e il 4% e con Propaganda Live 856mila spettatori e il 5,5%. In coda sono quindi arrivati il film della terza rete (Notte prima degli esami a 807mila e 3,35), e la commedia di Italia1, Olè, a 758mila spettatori e 3,4%.

In access

Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,188 milioni di spettatori con uno share del 13,5%. Su Rai2 Tg2 Post 963mila e il 4%. Su Rete4 Stasera Italia 950mila e 4,2%, mentre su La7 Otto e Mezzo 1,506 milioni di spettatori e 6,6%.

Nel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei 2,2 milioni di spettatori e 18,7%, L’Eredità 3,556 milioni di spettatori e 23,3%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,438 milioni di spettatori e 12,9%, Avanti un Altro 2,381milioni di spettatori e 16,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Juve-Milan)