Stasera in Tv: cosa vedere sabato 13 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 13 giugno 2020

RAI

Rai 1 – Napoli – Inter, dallo Stadio San Paolo di Napoli gli azzurri, forti del successo esterno dell’andata, vogliono confermare i progressi mostrati prima della sosta per conquistare la finale di Coppa Italia. Da parte sua l’Iter di Conte può contare sul suo attacco delle meraviglie per ribaltare il risultato.

Rai 2 – Ossessione senza fine, una adolescente di nome Sophie viene ricoverata in ospedale dopo un terribile incidente d’auto. Fortunatamente per lei, il cardiochirurgo Albert Beck è in ospedale e le salva la vita. Mentre Sophie recupera bene dopo l’operazione, il dottor Beck le dà molte attenzioni, forse troppe al punto che la ragazza inizia a preoccuparsi. Non ha torto, presto il dottore mette in atto un piano terribile pur di tenerla tutta per sé…

Rai 3 – Un italiano in America, il benzinaio Giuseppe non vede suo padre, emigrato in America, da trent’anni. Improvvisamente l’uomo lo chiama e gli chiede di incontrarlo in una trasmissione televisiva. Il padre, che si finge ricco imprenditore, è in realtà pieno di debiti e i soldi dello show servono per pagare i creditori.

Rai Movie – Lincoln, il racconto degli ultimi quattro mesi di vita di Abraham Lincoln e della rocambolesca approvazione del XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti in cui si sancisce l’abolizione della schiavitù.

MEDIASET

Rete 4 – Stasera Italia weekend – speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – Il mio amico Nanuk, film d’azione e avventura scritto dal premio Oscar H. Hudson e ambientato tra i ghiacci dell’Artico. L’amicizia sincera tra un ragazzo e un orso.

Premium Cinema – Shazam!, Thaddeus è un bambino non considerato dal fratello maggiore e dal padre, finché non si ritrova improvvisamente in una caverna di fronte all’antico mago Shazam, che lo mette alla prova. Si fa però tentare da sinistre presenze e fallisce il suo test, così continuerà a vivere ossessionato dall’occasione che ha perduto. Dagli anni 80 si arriva ai giorni nostri, quando Thaddeus finalmente riesce a ottenere terribili poteri, ma il mago a sua volta trova un giovane a cui donare straordinarie capacità..

Iris – Nessuna verità, regia e cast prestigiosi per questa spy-story. Un agente CIA e’ sulle tracce del capo di un gruppo terrorista, che opera dalla Giordania.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Caccia al ladro, ex ladro di gioielli detto “Il Gatto”, John Robie (Cary Grant) si gode una dorata pensione in Costa Azzurra, ma c’è qualcuno che mette a segno colpi da maestro utilizzando la sua tecnica. Bisogna trovarlo. Tra le derubande anche la vedova di un petroliere, Jessie Stevens (Jessie Royce Landis) con la figlia Frances (Gace Kelly) e John le userà come esca per catturare il ladro, suscitando nelle due donne dapprima diffidenza, poi attrazione….

Tv8 – Il collezionista di ossa, un diabolico serial killer terrorizza Manhattan. L’omicida pare giocare al gatto col topo con la polizia e si diverte a lasciare criptici indizi su ogni scena del crimine. La sfida è raccolta dal noto criminologo Lincoln Rhyme (Denzel Washington), una leggenda nel campo delle investigazioni scientifiche, nonché autore di numerosi best-sellers. Purtroppo Rhyme, in seguito a un incidente mentre era in servizio, si ritrova costretto su un letto, tetraplegico. Toccherà alla giovane poliziotta Amelia Donaghy (Angelina Jolie) essere le sue gambe, le sue braccia, i suoi occhi…

Nove – La vendetta di Carter, Jack un violento esattore torna a casa dopo anni per la morte del fratello. Presto scopre che quello che sembrava un incidente stradale, in realtà nascondeva ben altro. Con Stallone e Michael Caine.

Sky Cinema 1 – Gli uomini d’oro, Luigi è un impiegato postale che non ha mai avuto tanta voglia di lavorare, anzi ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza. Quando il suo sogno pare dissolversi sempre di più, scopre di essere disposto a tutto, anche a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, per poter svoltare la propria vita. Un colpo grosso, un piano perfetto a cui partecipano due improbabili complici: il suo migliore amico Luciano, un ex pugile tutto muscoli e un ambiguo collega…

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Romelu Lukaku)