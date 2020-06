Ascolti tv 11 giugno digital e pay: 4 Ristoranti e Cambio Ristorante in evidenza, vince la sfida culinaria sia gratis che a pagamento

Sulla pay 4Ristoranti a 446mila spettatori cumulati su SkyUno e 1,2%. Tra le native digitali free in prime time: Restaurant Swap 994mila e 4,1% col totale Discovery; su Iris Hollywood Homicide a 662mila e 2,93%; su Rai Movie Dead man down 598mila e 2,6%. Su 20 Jupiter - Il destino dell’Universo 529.000 e 2,3%.

Ascolti news pay: alle 13 SkyTg24 a 131mila e 0,8%

Anche ieri Elena Sofia Ricci ha vinto la serata. Con la replica di Che Dio ci aiuti 5 ha regolato il telefilm New Amsterdam su Canale 5. Così giovedì 11 giugno, in prime time c’è stato ampio spazio per le altre opzioni televisive un po’ più ‘alternative’, a cominciare da quele culinarie, sia in chiaro che a pagamento.

Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi con l’itinerante Alessandro Borghese e su SkyUno l’ascolto di flusso è stato di 296 mila spettatori quello cumulato è stato di 446mila spettatori con l’1,2% di share. Su Fox The Big Bang Theory ha fatto bene, riscuotendo 124mila spettatori cumulati. Alle 13.00 SkyTg24 a 131mila e 0,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris, ma Discovery fa 994mila con Cambio Ristorante

In prima serata il debutto di Restaurant Swap – Cambio Ristorante è stato visto da 413mila spettatori con l’1,7% sul Nove, 271mila e l’1,1% su Real Time con un risultato complessivo considerati FoodNetwork e Dmax di 994mila spettatori con il 4,1% per Discovery. Su Iris Hollywood Homicide a 662mila spettatori con il 2,93%; su Rai Movie Dead man down Il sapore della vendetta 598mila e 2,6%. Su 20 Jupiter – Il destino dell’Universo a 529mila spettatori e 2,3%. Su Tv8 Segui l’onda a 481mila spettatori 2,1%. Su Rai4 Private Eyes a 288mila e 1,3%. Su Focus la seconda e ultima parte del docufilm Lili Marlene raggiunge 243mila spettatori totali con l’1% di share. Su Rai Gulp Braccialetti Rossi a 240mila e 1%.

Su Tv8 Guess my age a 485mila e 2,1%. Su Rai4 Criminal Minds a 473mila e 2%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 294mila spettatori con l’1,2%. Rai Gulp Jams uniti più che mai a 128mila e 0,6%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 374mila e 2%. Su Nove Sono le venti a 200mila e 1%.

Su Tv8 Amore a Harmony Ranch 383mila spettatori e 3,7%. Vite da Copertina 173mila spettatori e 1,6%.

Su Tv8 Notte brava a Las Vegas 269mila spettatori e 2,2%. Sul Nove Cambio Moglie interessa 274mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Cambio Ristorante)