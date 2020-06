Ascolti tv analisi 11 giugno: Suor Angela in replica va meglio del medico. Non sfonda Renzi (Del Debbio) e Salvini (Vespa) batte Meloni (Costanzo). Flop Camila

La replica di Che Dio ci aiuti 5 fa il 12,1% e allunga sulla seconda stagione di New Amsterdam su Canale5. Del Debbio aprendo con Matteo Renzi si conferma all’8% anche senza la concorrenza di Piazzapulita. In coda la puntata di Atlantide dedicata ad Alberto Sordi batte Ogni cosa è illuminata. In seconda serata Vespa/Salvini meglio di Costanzo/Meloni.

Medici e tonache sia by Cologno che da Viale Mazzini

Medici veri e medici finti, finti preti e finte suore, Camila Raznovich, Matteo Renzi ed Alberto Sordi sono stati tra i protagonisti di una serata tv di giovedì dell’11 giugno non sfavillante, ma piena di relative novità. Mancava all’appello, già in pausa, Corrado Formigli, ed ha corso quasi da solo la gara dell’approfondimento Paolo Del Deebbio. Suor Angela della Lux, ha dovuto affrontare anche Din Don, con Enzo Salvi e Maurizio Battista in tonaca su Italia1. E oltre al medico buono di New Amsterdam, c’erano anche quelli del docufilm di Rai2, che ha raccontato ancora le fasi più drammatiche della pandemia.Senza grandi scossoni è stato l’esito dei meter. Su Rai1 la repliche di Che Dio ci aiuti 5 ha avuto 2,551 milioni di spettatori ed il 12,1% di share, ripetendo il bilancio di sette giorni prima. E ha fatto di nuovo meglio del telefilm ospedaliero di Canale5, che ieri ha ottenuto 2,2 mln e il 10,4%, in flessione di quattro decimali.

Dietro le ammiraglie è arrivato Dritto e Rovescio. La trasmissione di Paolo Del Debbio ha aperto con Matteo Renzi e poi ha schierato tra gli altri Alessia Morani, Fabio Massimo Castaldo, Giovanni Toti, Gianmarco Centinaio, Gianfranco Librandi, Giovanni Donzelli, Iva Zanicchi, Karima Moual. Il bilancio di 1,382 milioni di spettatori con l’8% è stato sostanzialmente in linea con quello di sette giorni prima (1,472 milioni di spettatori ed 8% di share il risultato della settimana precedente). Del Debbio ha sempre corso davanti al film di Italia 1 che però, più corto, ha fatto più ascolti: Din Don – Una parrocchia in due ha avuto 1,418 milioni di spettatori e il 6,5%.

Alternativa a Rete4, ma fino ad un certo punto, è stato il docufilm di Rai2 sulla pandemia. Senza Respiro, prima realizzazione della direzione di Rai Documentari e Petrolio, ha avuto 1 milione di spettatori con il 4,3% facendo lo stesso share della commemorazione dedicata da La7 e Andrea Purgatori ad Alberto Sordi. Atlantide -100 Auguri Alberto, ha raggiunto appunto 990mila spettatori ed il 4,3% con il docu-film di Fabrizio Corallo del 2020, Siamo tutti Alberto Sordi.

Ultima in graduatoria così è stata Camila Raznovich col suo programma ‘alto’ sulla terza rete: Ogni cosa è illuminata con tra gli ospiti Stefano Boeri, Brunello Cucinelli e Stefano Fresi si è fermata a 701mila spettatori e il 3,1% di share.

In access equilibri confermati

Lilli Gruber in access con Mariolina Sattanino, Gianrico Carofliglio, Alessandro Sallusti e Pino Corrias a Otto e Mezzo ha raccolto 1,995 milioni di spettatori ed 7,9%.

Veronica Gentili ha riscosso il 4,7% e 1,1 milioni ospitando a Stasera Italia, Federico D’Incà, Sergio Cofferati, Sebastiano Barisone, Daniele Capezzone.

Infine Manuela Moreno è arrivata a 884mila e al 3,6% con Laura Castelli, Massimo D’Amore, Elbano Denuccio a Tg2 Post.

Le altre partite della giornata. Amadeus stacca Striscia

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,149 milioni di spettatori con il 21,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni di spettatori con uno share del 17,9%. Su Rai2 Tg2 a 1,640 milioni e 7,2%.

Per il Tg1 4,9 milioni e 23,8%; per il Tg5 4,289 milioni e 20,5%; per il TgLa7 1,089 milioni e 5,2%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,4 milioni di spettatori ed il 18% mentre L’Eredità ha raccolto 3,776 milioni di spettatori ed il 22,3%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,677 milioni di spettatori ed il 13,1%, Avanti un Altro 2,9 milioni di spettatori ed il 18,1%.

Su Rai1 Porta a Porta con Matteo Salvini ospite di Bruno Vespa ha avuto il 9,7% di share. Su Canale 5 L’Intervista con Giorgia Meloni ospite di Maurizio Costanzo al 7,2%. Su Rai2 Striminzitic Show 4,4%.

In daytime

Su Rai1 Uno Mattina 14,3% di share e Italia Sì! Giorno per Giorno 12,5% di share. Su Canale5 Mattino Cinque inanella 13,1% nella prima parte, 11,9% nella seconda.

Su Rai1 La Prova del Cuoco 9,9%. Su Canale 5 Forum 14,9%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,1% nella prima parte e 7,4% nella seconda. Su La7 L’Aria che Tira fa 5,1% nella prima parte, 4,6% nella seconda parte e 4,1% con ‘Ore 13′.

Su Rai1 Io e Te 10,3% e Il Paradiso delle Signore 9,6%; La Vita in Diretta al 14,5%. Su Canale5 Beautiful 15,7%, Una Vita 16,8%, Daydreamer 18,5%, Il Segreto 17,3%, Rosamunde Pilcher 11,3%. Su Rai 2 Detto Fatto 4%, L’Italia che Fa 1,9%. Su Rai3 Geo a 10% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 4,9%. Su La7 Tagadà 3,5%.

Emanuele Bruno

(Un momento de L’Intervista)