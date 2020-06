Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 12 giugno 2020

Su Rai 1 “Juventus - Milan”, su Rai 2 “Il gioco del ricatto”, su Rai 3 “Notte prima degli esami”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Notting Hill”, Su Italia 1 “Olè”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Codice 999”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “A Star is Born”, su Iris “Effie Gray”, su Rai Movie “I perfetti innamorati”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 12 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Juventus – Milan, dallo Juventus Stadium di Torino, il match di ritorno tra i bianconeri campioni d’Italia e il Milan guidato da Stefano Pioli. Dopo l’1-1 dell’andata gli ospiti, orfani dello squalificato Ibrahimovic, dovranno fare risultato per ottenere la qualificazione per la finalissima di Roma.

Rai 2 – Il gioco del ricatto, Rachel accompagna la figlia Lindsay in gita scolastica, ma mentre sono allo zoo, la bambina sparisce. Uno sconosciuto contatta Rachel al telefono, le dice di averla rapita e inizia a darle ordini da eseguire.

Rai 3 – Notte prima degli esami, Roma, 1989. Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare l’esame di maturità ma il ragazzo ha la brillante idea di litigare col professore di lettere, senza sapere che il docente sarà membro interno della sua commissione. Tra ansie, amori veri, amori sognati e giri in motorino i ragazzi affrontano gli ultimi ostacoli prima di entrare, definitivamente, nella vita adulta.

Rai Movie – I perfetti innamorati, Gwen Harrison e Eddie Thomas, famosa coppia di attori hollywoodiani, fingono di amarsi ma vogliono divorziare. L’uscita del loro nuovo film rischia di far venire a galla la menzogna. Che fare? nel 2015.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Notting Hill, commedia romantica con Hugh Grant e Julia Roberts. Un colpo di fulmine stravolge la vita noiosa di un timido libraio e della piu’ famosa diva di Hollywood.

Italia 1 – Olè, due professori in perenne conflitto tra di loro, Massimo Boldi e Vincenzo Salemme, loro malgrado devono accompagnare una classe in gita scolastica in Spagna.

Premium Cinema – A Star Is Born, Ally fa la cameriera di giorno e si esibisce come cantante il venerdì sera nel pub locale. È lì che incontra per la prima volta Jackson Maine, star del rock. Un super alcolico tira l’altro e i due trascorrono insieme la serata e Ally si ritrova in una situazione veramente assurda. La vera favola comincia però quando un giorno Jackson invita sul palco Ally, rivelando finalmente il suo talento al mondo e, mentre per lei da lì a poco comincerà una brillante carriera, quella di Jack inizierà a vacillare.

Iris – Effie Gray, In piena epoca vittoriana, l’adolescente Effie Gray (interpretata da Dakota Fanning) è spinta dai genitori a frequentare lo scrittore e critico d’arte John Ruskin, uomo dall’aria tormentata e dalla personalità complessa. Dopo il matrimonio, la coppia si trasferisce nella casa dei genitori dello sposo, ma il rapporto diventa sempre più teso a causa della scelta dello scrittore di non toccare il corpo della moglie, ancora vergine.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione. Ospiti, in collegamento, Paolo e Chiara Regeni, genitori di Giulio, ancora in cerca di verità a 4 anni dalla morte del loro figlio. Nel nuovo reportage di Diego Bianchi il riepilogo degli avvenimenti pre e post Covid e ancora testimonianze dagli USA, sulle grandi mobilitazioni di questi giorni. Tra gli ospiti in studio, dopo il successo della scorsa puntata, torna il “vaso degli Esteri”. Spazio, inoltre, ai fumetti di Zerocalcare con il suo ultimo cartoon della stagione e a Memo Remigi.

Gli orchestrali del maestro Ezio Bosso renderanno un omaggio, nel corso della puntata di Propaganda Live, al direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano recentemente scomparso. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Ospite musicale sarà Frankie Hi-Nrg.

Tv8 – Italia’s Got Talent, affascinanti, sorprendenti, divertenti: dal palco di Italia’s Got Talent sono passati i talenti più strani e incredibili dello stivale. Se ti sei perso qualche puntata delle passate edizioni, se vuoi rivedere il tuo performer preferito o anche se vuoi semplicemente tornare a sognare, ridere e piangere con gli artisti del talent show più eclettico d’Italia non puoi perderti questa raccolta dei momenti migliori di Italia’s Got Talent.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Codice 999, Michael fa parte di un gruppo di poliziotti ed ex militari corrotti, entrati nel giro delle rapine e dei colpi grossi. La mafia russa, però, capitanata da un certa Irina, li tiene in pugno. Stavolta, il gruppo deve inventarsi qualcosa di veramente ingegnoso per portare a segno quanto richiesto dai mafiosi. Così, decide di applicare a proprio vantaggio il codice 999, quello che nel gergo poliziesco indica un agente a terra. L’idea è quella di lanciare il segnale come diversivo e nel frattempo puntare altrove…

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Cristiano Ronaldo)