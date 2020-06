Ascolti Tv 10 giugno digital e pay: gratis vincono Ficarra e Picone, in evidenza Pelè, Cameron Diaz e Ashton Kutcher

In tema cinema pay, su SkyCinemaUno E poi c’è Katherine ha avuto 189mila spettatori. Tre emittenti sopra il 2% in prima serata tra le native digitali free: Su Nove Nati Stanchi ha avuto 670mila spettatori ed il 2,7%; su Iris Fuga per la vittoria ha raccolto 579mila spettatori ed il 2,44%. Su Tv8 Notte Brava a Las Vegas a 551mila spettatori con il 2,32%.