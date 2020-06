Ascolti tv analisi 10 giugno: De Filippi supera Amendola in sovrapposizione. Sciarelli strong. Che flop le nostalgie da lockdown di Italia1

Nero a metà cresce di 200 mila spettatori, mentre Tu si que vales ne perde oltre 100mila in una serata a platea più ridotta. Risultato: Rai1 si avvicina a Canale5 che però vince nel periodo in sovrapposizione e soprattutto in seconda serata. Cresce Sciarelli, con tanti casi ‘caldi’ sotto esame, si equivalgono i film, Purgatori stacca il documentario di Italia1 sulla quarantena, battuto pure dal film di Nove

Ascolti, dinamiche: se si considera il periodo di presenza contemporanea in onda per Tu si que vales a 3,8 milioni di spettatori ed il 18,2% per Nero a metà 3,166 milioni ed il 14,2%

Il contesto: Rai1 contro Canale 5 e poi i film su Rai2, Italia1 e Rete4

Ordinaria amministrazione, ma fino ad un certo punto, nella partita tra le ammiraglie, mercoledì 10 giugno: su Rai1 la replica della fiction Nero a metà con Claudio Amendola, ha riscosso 3,2 milioni di spettatori ed il 14,22% nella media dei due episodi (3,014 milioni di spettatori e il 13,2% sette giorni prima); mentre su Canale 5 Tu si que vales ha conquistato 2,777 milioni e 18,5 (2,9 milioni ed il 17,5% sette giorni prima), vincendo la serata per share e se si considera il periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni (3,8 milioni di spettatori ed il 18,2% contro 3,166 milioni ed il 14,2% della trasmissione della Fascino), ma con un vantaggio un po’ più ridotto sulla rete rivale. Tra le pellicole più equilibrio del prevedibile: la scelta sul cult di Rete4 (Ocean’s Eleven a 1,2 milioni e 5,5%) ha fatto di poco meglio della prima tv su Rai2 (La regina del peccato) che si è attestata a 1,137 milioni spettatori e 4,7%. Un gigantesco flop è stato l’esito del docufilm sul lockdown di Italia1: rEsistiamo – Diari dalla quarantena si è attestato a soli 494 mila spettatori ed il 2,1%, battuto anche da molte proposte delle native digitali free; su Nove, ad esempio, Nati Stanchi ha avuto 670mila spettatori ed il 2,7%, mentre su Iris Fuga per la vittoria ha raccolto 579mila spettatori ed il 2,44%. Evidente come la gente in casa a guardare la tv non ne possa più di rivedersi le fasi del periodo più cupo (ed eroico?) della pandemia.

Federica Sciarelli al 9,34% con tanti casi ‘caldi’

Sul terzo gradino del podio, migliorando un po’ il risultato di sette giorni prima è salita autorevolmente Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? ha riscosso 2 milioni ed il 9,34% ospitando i genitori di Martina Rossi (critici sulla sentenza che ha prosciolto i presunti responsabili della morte della figlia), ma approfondendo anche le novità sul caso della piccola Maddie rapita tanti anni fa in Portogallo e mai più ritrovata, con un presunto colpevole tedesco sotto indagine (1,9 milioni e 8,5% sette giorni prima), e poi anche la vicenda del mago Candido nel lodigiano.

In tema approfondimento, invece, è stata buona la prestazione su La7 di Atlantide-Attacco alla democrazia, con Andrea Purgatori collegato con Rula Jebreal ma anche Luciano Canfora. Il programma ha totalizzato 729mila spettatori e il 4%, correndo molto davanti al docufilm di Italia1.

Le altre partite della giornata

In access su Rai1 la replica de Soliti Ignoti ha riscosso 5,367 milioni di spettatori con il 21,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto 4,574 milioni di spettatori con uno share del 17,94%.

Tra i talk è stato più che netto il vantaggio di Lilli Gruber su Veronica Gentili e Manuela Moreno. Su La7 Otto e mezzo ha riscosso 1,960 milioni e 7,8% con Marco Travaglio, Andrea Orlando, Alessandro De Angelis, Vittoria Coliva tra gli ospiti. Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1,270 milioni e 5,3% e poi 1,258 milioni e 4,9% con Stefano Bonaga, Alessandro Sallusti, Antonio Caprarica, Maurizio Gasparri, Gianni Cuperlo. Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti Gennaro Sangiuliano e Andrea Martella, ha avuto 913mila spettatori e il 3,53% dopo il Tg2 a 1,4 milioni e 5,8%..

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,659 milioni di spettatori e 18,87% mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 4,156 milioni spettatori e 23,3%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,677 milioni di spettatori e 12,43%, Avanti un Altro ha interessato 3,035 milioni di spettatori e 17,76%.

Alle 20.00: Tg1 a 5,565 milioni (25,45%); Tg5 4,4 milioni (19,94%); TgLa7 1,267 milioni (5,73%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 9,5% di share. Su Rai 2 Striminzitic Show 3,23%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 6,7%.

Gli ascolti del daytime

Al mattino su Rai1 Uno Mattina al 15,5% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 13,9% di share. Su Canale5 Mattino Cinque News al 13% e 12,7%.

A mezzodì su Rai1 La Prova del Cuoco 11%. Su Canale5 Forum in replica 14,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,4% nella prima parte e 7,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10%, Il paradiso delle signore 10,3%. La Vita in Diretta 15,1%. Su Rai 2 Detto Fatto al 3,9%; su Rai3 Geo a 10,7%. Su Canale5 Beautiful 15,9%, Una Vita 17,7%, Daydreamer al 20,65% e al 21,6%, Il Segreto 18,25%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Chi l’ha visto?)