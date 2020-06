Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 11 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 11 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Che Dio ci aiuti, Suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Rai 2 – Paradise Beach: dentro l’incubo, dopo la morte della madre, Nancy parte da sola per fare un po’ di surf su una spiaggia sperduta a lei cara. Dopo qualche attimo di calma, il male si materializza improvvisamente in un grande squalo bianco…

Rai 3 – Ogni cosa è illuminata, Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è illuminata racconta i grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

Rai Movie – Dead Man Down, un misterioso cecchino sta sterminando i membri di una gang criminale in cui Victor ha un ruolo centrale. Esordio americano per il regista di “Uomini che odiano le donne”.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – New Amsterdam, ritornano per una seconda imperdibile stagione l’amato dottor Max Goodwin e i suoi colleghi del Bellevue Hospital di New York con le loro appassionanti vicende personali e professionali.

Italia 1 – Din Don – Una parrocchia in due, Donato è un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss, si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete.

Iris – Hollywood Homicide, Joe Gavilian (Harrison Ford) vivacchia da anni alla omicidi. La sua vita privata è un disastro e, per arrotondare, fa l’agente immobiliare nel tempo libero. K.C. Calden (Josh Hartnett) giovane e belloccio, si divide tra il distintivo, le lezioni di yoga e il sogno di sfondare a Hollywood. I due vengono incaricati di investigare su una serie di minacce ricevute da un noto gruppo rap della città. Tutti gli indizi conducono al nome di Sartain (Isaiah Washington, il dottor Burke di “Grey’s Anatomy”), proprietario di una famosa etichetta musicale rap, da tempo sospettato dell’omicidio di alcuni artisti che, in passato, avevano cercato di sciogliere i contratti che li legavano alla casa discografica.

Premium Cinema – Ex Machina, Caleb Smith è un giovane programmatore che lavora per la più grande società internet del mondo, la BlueBook. Un giorno, viene scelto per trascorrere una settimana nell’abitazione dispersa nei boschi di Nathan Bateman, l’amministratore delegato dell’azienda. Caleb si renderà presto conto che non si tratta di una semplice vacanza, ma che si trova a fare parte di un esperimento. Da diversi anni, Nathan lavora a un progetto di intelligenza artificiale e ha creato Ava, una umanoide dalle bellissime sembianze femminili…

Altre emittenti

La7 – 100 auguri Alberto, nel centenario della sua nascita, giovedì 11 giugno in prime time La7 celebra Alberto Sordi con una serata evento dal titolo 100 Auguri Alberto. Un appuntamento speciale introdotto da Andrea Purgatori che presenterà – in prima tv in chiaro – il docufilm di Fabrizio Corallo “Siamo tutti Alberto Sordi?”. In Siamo tutti Alberto Sordi? vengono ricordate e rivissute le doti dell’indimenticabile Albertone, interprete memorabile delle vicende umane degli italiani del secolo scorso. Un documento eccezionale in cui viene rivisitata la vita del poliedrico artista, dalla sua formazione fino a una carriera lunga più di sessant’anni, tra interviste, spezzoni di film, ricordi, testimonianze esclusive. Tra scene cult di alcuni tra i più significativi film della sua storia e immagini di repertorio, il ricordo e le interviste, gli aneddoti e le riflessioni di colleghi e amici: da Carlo Verdone a Giovanna Ralli, da Pierfrancesco Favino a Riccardo Rossi, da Vincenzo Mollica a Renzo Arbore, da Walter Veltroni a Enrico Vanzina, Marco Risi e tanti altri. La serata prosegue poi con uno dei capolavori di Sordi che hanno fatto la storia del nostro cinema: Il medico della mutua, film diretto da Luigi Zampa, in cui Sordi viene affiancato da un’altra grande interprete, Bice Valori.

Tv 8 – Segui l’onda, Cora (la star della Disney Debby Ryan), giovanissima modella, è figlia della direttrice dell’agenzia di modelle più ambita del mondo e, praticamente dalla nascita, ha lottato per soddisfare le elevate aspettative della madre (interpretata da Danielle Carter). In seguito a un video diventato virale, che ritrae Cora nel modo peggiore, la giovane cambia aria e raggiunge l’Australia per trascorrere qualche giorno con la sia Margot (Genevieve Hegney).

Nove – Restaurant Swap, lo chef e imprenditore campano Gino D’Acampo arriva in diverse città italiane e mette in sfida due ristoratori agli antipodi. Si tratta di una gara di adattamento in cui i due dovranno scambiarsi il ristorante per un giorno.

Sky Cinema 1 – Se son rose, il single Leonardo ha cinquant’anni e fa il giornalista sul web occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, nata da un matrimonio che non ha funzionato. Yolanda è stanca di vedere il padre perennemente come un Peter Pan e pensa che la soluzione sia trovargli una relazione stabile. Così Yolanda decide di mandare a tutte le ex fidanzate di papà Leonardo un sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. E le sue ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità.

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

