Ascolti Tv 9 giugno digital e pay: SkyTg24 all’1,2% con I Numeri della Pandemia, Cattelan allo 0,5% con la giuria di X Factor. Vola 007 su Tv8

Ascolti Tv: va forte la novela di Tv2000 al pomeriggio

Offerta delle ammiraglie molto moscia, ieri, martedì 9 giugno sulle generaliste, e ne ha in parte approfittato Alessandro Cattelan, che ieri ha annunciato nel corso della sua trasmissione live i nomi dei quattro coach di X Factor prossimo venturo: saranno Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

In tema pay, quindi, queste alcune evidenze. Su SkyUno EPCC Live con Alessandro Cattelan alla conduzione ha ottenuto 179mila spettatori cumulati inclusa l’emissione su +1 e lo 0,5%, in crescita di due decimali rispetto alla punta precedente. Su Fox alle 20.35 The Big Bang Theory ha avuto 135mila spettatori e poi 9-1-1 è arrivato a 173mila. Su SkyTg24 inoltre I Numeri della Pandemia ha avuto 131mila spettatori e l’1,2% tra le 18.00 e le 18.52 circa.

In prime time le native digital: in vetta Tv8 e Real Time

Su Tv8 Il film 007 – Quantum of solace a 754mila spettatori e 3,1%. Su Real Time Primo Appuntamento a 586mila e 2,2% di share. Su Iris I Trecento di Fort Canby a 515mila spettatori e 2%. Su Nove L’acchiappadenti 369mila spettatori e 1,6%.

In access su TV8 la replica di Guess my Age a 533mila spettatori con il 2,1% di share e su Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco 420mila spettatori con l’1,6%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia 314mila spettatori e 1,6%. Su Nove Sono le Venti 233mila spettatori e 1,1%.

Al pomeriggio su TV8 Vite da Copertina a 132mila spettatori e 1,2%. Su Tv2000 Terra Nostra 422mila e 3,2%.

In seconda serata su Real Time Il Salone delle Meraviglie 573mila spettatori con 2,6% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di EPCC)