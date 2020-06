Al Corriere incensano La7, ma con imbarazzo

La7, ascolti in crescita: quarta rete più seguita in prime time

Corriere della Sera, pagina 41, di R.S.

Ancora un mese in crescita per La7 che fa segnare (nel mese Auditel che va dal 3 al 30 maggio) ascolti eccellenti in tutte le sue fasce. Nel totale giornata (dalle 7 del mattino alle 2 di notte) la rete del Gruppo Cairo Communication ottiene una share media del 4% con un +12% rispetto al 2019.

Grazie ai suoi programmi di approfondimento – da Piazzapulita di Formigli a Non è l’Arena di Giletti, da diMartedì di Floris ad Atlantide di Purgatori, senza dimenticare la Propaganda Live di Zoro e l’Otto e mezzo di Lilli Gruber – in prime time (tra le 20,30 e le 22,30) La7 ottiene il 5,82% di share media (+9% rispetto all’anno scorso), posizionandosi al quarto posto assoluto davanti a Rete4 (5,1%), Italia 1(4,9%) e Rai3 (4,7%) e a un passo da Rai2 (5,86%), con un ascolto medio di 1.554.521 telespettatori.

I numeri del prime time

Sempre in prime time, sono da segnalare gli ottimi risultati della seconda e quarta settimana del mese (rispettivamente share del 5,996 e del 5,7%) che portano la rete dell’editore del Corriere della Sera a essere la terza tv più vista in prime time, alle spalle delle sole Rai1 e Canale5: a maggio, infatti, sono state 12 le serate in cui La7 si è posizionata al terzo posto.

Da evidenziare che nella medesima fascia durante l’intero mese, La7 raggiunge il 12,1% sui laureati e il 10,5% sulle classi socio-economiche alte. Risultati che le valgono il secondo posto su questi importanti target, dietro solo a Rai1.

