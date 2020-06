Spot, podcast e copertina: scoop di “Chi” su… Signorini!

Chi rafforza la sua proposta editoriale

ItaliaOggi, pagina 22.

Chi, il magazine Mondadori diretto da Alfonso Signorini, rafforza la sua formula e si presenta ai lettori in una nuova veste, in edicola da oggi, con storie d’amore, scoop esclusivi, inchieste di attualità e approfondimenti. Al centro di Chi ci saranno sempre di più i sentimenti e le emozioni, una dimensione narrativa che partirà dal magazine per distribuirsi su tutte le sue piattaforme digitali. Fra le altre cose, il settimanale lancia #storiedamore con primo protagonista proprio Signorini. Arriveranno poi anche cinque nuovi allegati tematici a partire dallo speciale Chi matrimoni.





(Nella foto Alfonso Signorini)