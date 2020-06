Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 10 giugno 2020

Su Rai 1 “Nero a metà”, su Rai 2 “La regina del peccato”, su Rai 3 “Geo – Vacanze Italiane”, su Rete 4 “Ocean’s Eleven”, su Canale 5 “Tu Sì Que Vales”, Su Italia 1 “rEsistiamo”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Che fine hanno fatto i Morgan?”, su Nove “Nati stanchi”, su Sky Cinema “E poi c’è Katherine”, su Fox “What We Do in The Shadows”, su Premium Cinema “Harry Potter e il principe mezzosangue”, su Iris “Fuga per la vittoria”, su Rai Movie “La città delle donne”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 10 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Nero a metà, l’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato Rione Monti, tra la Suburra e l’Esquilino, indaga sul caso di un uomo trovato morto in un furgone frigorifero. Ad aiutarlo sua figlia Alba, medico legale, che da poco ha lasciato la casa del padre per andare a convivere col fidanzato. Nel corso delle indagini arriva in commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani. E con Carlo sono subito scintille.

Rai 2 – La regina del peccato, Posy Pinkerton ha un’esistenza tranquilla ed un fidanzamento stabile. L’incontro casuale con Jack, un uomo d’affari bello e mondano, da cui sarà attratta, le farà tirare fuori il suo alter ego finora nascosto.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – La città delle donne, sceso dal treno ove sta viaggiando con la moglie Elena, deciso a seguire “la signora del treno”, Snaporaz, un uomo maturo, incauto e indifeso, si addentra nei pericolosi meandri del pluridimensionale pianeta-donna. Nel lungo viaggio che segue, il protagonista finisce per trovarsi nel bel mezzo di un albergo ove si sta svolgendo un animato e tumultuoso congresso di femministe.

Mediaset

Rete 4 – Ocean’s Eleven, primo film della trilogia di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon alle prese con una faraonica rapina.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – rEsistiamo – Diari dalla quarantena, docufilm prodotto da EndemolShine Italy che racconta, attraverso le storie e le emozioni di persone comuni, il momento unico vissuto negli ultimi mesi dal nostro Paese a causa del Coronavirus.

Premium Cinema – Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry sospetta che i pericoli minaccino anche la scuola, ma Silente concentra la sua attenzione nel prepararlo alla inevitabile battaglia finale, chiamando anche il vecchio amico e collega Horace Lumacorno, le cui competenze considera fondamentali. Nel frattempo gli studenti subiscono gli attacchi di un avversario molto particolare: gli ormoni adolescenziali. Harry è sempre più attratto da Ginny, così come Dean Thomas… L’amore è nell’aria, ma la tragedia è imminente e forse Hogwarts non sarà più la stessa.

Iris – Fuga per la vittoria, l’ufficiale di un campo di prigionia nazista organizza una partita di calcio tra la nazionale tedesca e una squadra di prigionieri di guerra.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Attacco alla democrazia, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori. Dalle Americhe a Hong Kong, passando per l’Europa, la pandemia e la crisi economica globale stanno minando i pilastri delle libertà conquistate aprendo spazi pericolosi a razzismi e fascismi. Andrea Purgatori ne parla con la giornalista Rula Jebreal, in collegamento dagli Stati Uniti, e con lo storico Luciano Canfora. Immagini, documenti e soprattutto un inedito esclusivo di Eva Braun che racconta la sua vita accanto al Furher e la sottomissione della donna nel Terzo Reich. Anche quella di Hitler fu una scalata al potere favorita da una devastante crisi economica, un tremendo precedente di cui non bisogna mai perdere la memoria.

Tv8 – Notte brava a Las Vegas, Jack, fresco di licenziamento, e Joey, scaricata dal fidanzato, decidono di dimenticare i propri guai trascorrendo una folle notte nella sfavillante Las Vegas. I due non si conoscono ma, complice qualche bicchiere di troppo, finiscono per sposarsi. Al mattino, al risveglio, si ritrovano con due problemi: divorziare e, soprattutto, spartirsi i 3 milioni di dollari che Jack ha vinto “investendo” un quarto di dollaro di Joy.

Nove – Nati stanchi, in una Sicilia classicamente ritratta negli stereotipi più semplici, i due scansafatiche trentenni Salvo e Valentino (Salvo Ficarra e Valentino Picone) FINGONO di cercare lavoro, partecipando a tutti i concorsi possibili e FINGONO di volersi sposare con le loro eterne fidanzate, in realtà sperano che il loro limbo di spensieratezza duri per sempre. Un giorno tutto cambia: a Milano per un concorso da bibliotecario vengono scambiati per mafiosi e inseguiti dalla polizia, vincono il concorso e si ritrovano a due passi dall’altare. Ci vorrebbe un miracolo per toglierli dai guai

Sky Cinema 1 – E poi c’è Katherine, una famosa conduttrice televisiva Catherine Newberry, conduttrice di uno storico talk show serale, comanda da ormai oltre trent’anni uno staff di uomini con autorità e dispotismo. I tempi però sono cambiati, gli ascolti scesi e Katherine, accusata di discriminare le donne, rischia il posto. Proprio per questo decide di far assumere subito tra gli autori del suo programma una donna: Molly Patel, un giovane inesperta di origini indiane, cresciuta con il sogno di diventare un giorno come lei…

Fox – What We Do in The Shadows, tra horror e humor, torna la comedy che racconta come in un documentario le vicende di tre amici vampiri che hanno vissuto a Staten Island per oltre 100 anni.

(Nella foto Nero a metà)