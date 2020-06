Amadeus si porta avanti per Sanremo 2021

Il Messaggero, pagina 31, di Mattia Marzi.

Qualcosa si muove. Dopo l’ospitata dl quasi due mesi fa nel salotto di Domenica in, quando – intervistato dalla padrona di casa Mara Venier – ha aperto a un eventuale ritorno all’Ariston dopo il grande successo di quest’anno (media del 54,78% di share e più di 10 milioni di spettatori), Amadeus ha dato il via al lavori per il Festival di Sanremo 2021. In attesa dell’ufficializzazione, da parte dei vertici di viale Mazzini, della notizia del bis come conduttore e direttore artistico della kermesse, ieri Amadeus si è riunito con il regista Stefano Vicario, lo scenografo Gaetano Castelli e il vicedirettore di Rai1 Stefano Goletta (quest’ultimo collegato in videochiamata).

Il post

Il gruppo di lavoro è stato immortalato dal manager del conduttore, Lucio Presta, in una foto pubblicata su Instagram: «Studio scenografia Festival 2021, si legge nella didascalia.

(Nella foto Amadeus e Fiorello a Sanremo 2020)