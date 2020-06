Ascolti tv analisi 8 giugno: Ranucci bastona Fontana, Mandela, Arbore e Porro. Giovanna e Sammy boom al pomeriggio

Su Rai1 Capodanno (Il giovane Montalbano in replica) a 4,866 mln e 21,7%. Su Rai3 Report 2,481 milioni e 10,3%. Su Canale 5 Mandela: Long walk to freedom 1,874 mln e 10,6%. Su Rai2 Striminzitic Show 1,194 mln e 5,4%. Su Italia 1 Emigratis 1,163 mln e 5,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 1,097 mln e 5,8%. Su La7 Gloria 517mila e 2,2%.

Picco da tre milioni per l’inchiesta di Report sul caso Lombardia/Fontana. Porro a 1,6 milioni con Calenda, Cottarelli e Morani

Ha vinto anche ieri l’epopea di Vigata. Lunedì 8 giugno in prima serata non c’è stata storia, come in tutte le settimane precedenti, del resto. Dopo Luca Zingaretti a svolgere il lavoro degnamente per Rai1 è stato Michele Riondino. Se le repliche del ‘vero’ Commissario Montalbano arrivavano oltre il 23% (che nella fase precedente della stagione significavano anche 6 milioni di spettatori), quelle de Il giovane Montalbano sfiorano quota 5 milioni e la soglia del 22%. Sette giorni fa La prima indagine aveva surclassato Canale5 conseguendo 4,938 milioni di spettatori e il 21,7%; ieri Capodanno, con il giovane Salvo che perde la fidanzata, ha conquistato 4,866 mln e 21,7%. Sempre di grande qualità, ma estremamente fragile è stata la contrapposizione cinematografica di Canale 5: la prima tv di Mandela è arrivata all’insufficiente risultato di 1,874 milioni di spettatori ed il 10%.

Report chiude la stagione col botto. Oltre 3 milioni per il momento clou

Sul secondo gradino del podio così si è collocata una ultima puntata stagionale molto attesa di Report. Sigfrido Ranucci aveva già ampiamente raccontato i problemi della gestione Covid-19 della Regione Lombardia. E poi aveva messo sotto esame pure quella della Campania di Vincenzo De Luca (facendolo, sette giorni prima aveva conseguito 1,749 milioni e 7,2%). Tornando alla Lombardia e parlando del presunto conflitto di interessi del governatore Attilio Fontana – rispetto ad una commessa da oltre 500 mila euro per i camici forniti dalla società Dama (tra i soci la moglie del governatore ed il fratello) che poi però aveva deciso di donare il materiale – Report è tornato in alto: 2,481 milioni e 10,3% nella trasmissione, dopo l’avvio da undici minuti a 1,4 milioni e il 5,3% e con il supplemento Report Plus a 1,327 milioni e 8,1%.

Ranucci, oltre al film di Canale5, ha ‘bastonato’ anche il resto della concorrenza diretta e indiretta: su Rai2 il ritorno di Renzo Arbore con Striminzitic Show ha prodotto solo 1,194 mln e il 5,4%; su Italia1 Emigratis stavolta si è attestato a 1,163 mln e il 5,2%; su Rete4 il diretto rivale Quarta Repubblica è arrivato a 1,097 mln e 5,8%, in calo di 1.2 punti di share con Carlo Calenda, Antonio Di Pietro, Carlo Cottarelli, Alessia Morani, Francesca Fagnani, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti nel menù. Su La7, infine, il cult Gloria ha avuto 517mila spettatori e il 2,2%. Ranucci ha praticamente quasi doppiato Nicola Porro, raggiungendo col servizio incriminato e poi con il prolungamento trentino dell’inchiesta oltre 3 milioni di spettatori e l’11,2% di share. Nella stessa fase, su Rete 4 Porro scatenandosi con Carlo Calenda, Carlo Cottarelli e Alessia Morani, superava quota 1,5 milioni e sfiorava il 5,9% di share.

In access su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,7 milioni di spettatori con il 22,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni di spettatori con uno share del 16,6%. Su Italia1 CSI ha registrato 1,189 milioni di spettatori con il 4,6%. Su Rai3 VoxPopuli 683mila spettatori e 2,7% e Geo – Vacanze Italiane 927mila e 3,9%. In tema talk, sempre in access, con Veronica Gentili al posto di Barbara Palombelli su Rete4, le cose non sono cambiate di molto. Su La7 Otto e mezzo ha ottenuto 1,857 milioni e il 7,2% con Stefano Buffagni, Stefano Feltri, Lorenzo Bini Smaghi e Bruna Marini ospiti di Lilli Gruber. Su Rete4 Stasera Italia con Lucia Annunziata, Maurizio Belpietro, Alberto Bagnai, Alain Friedman e Luca Spada di Eolo, ha riscosso 1,165 milioni e il 4,7%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Renzo Arbore e Marisa Laurito a presentare Striminzitic Show, si è fermato a 1,090 milioni e 4,2% di share.

Daytime

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,669 milioni di spettatori (18,3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4,086 milioni di spettatori (22%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,752 milioni di spettatori con il 12,5% di share e quella di Avanti un Altro! 3.117 milioni con il 17,5% di share.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 15,7%, Italia Sì Giorno per Giorno 15,1%. Su Canale5 Mattino Cinque 14% nella prima parte e 12,1% nella seconda parte.

A mezzogiorno su Rai1 La Prova del Cuoco 10,8% di share. Su Canale 5 la replica di Forum 13,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,5% nella prima parte e 7,2% nella seconda parte.

Su Rai1 Io e Te al 9%, la replica de Il Paradiso delle Signore 9,3%, La Vita in Diretta ha 14,9%. Su Canale5 Beautiful 16,4%, Una Vita 17,2% di share, Uomini e Donne con la scelta di Giovanna Abate ha ottenuto 3,3 milioni di spettatori con il 23,6%, Il Segreto al 19,3% di share, il film Chateau Meroux – Il Vino della Vita il 10,7%. Su Rai2 Detto Fatto al 4,4%.

