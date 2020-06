Ascolti tv 7 giugno digital e pay: SkyTg24 fa 1% con I giorni della Pandemia. La Bundes riempie lo stadio, la Virtual Gp fa 50mila. Vola Tv8 col BarLume

Su Sky la Bundesliga a 70 mila. Tra le native digitali free in prime time: su Tv8 I Delitti del BarLume – Aria di mare a 773mila e 3,4%. Su La5 Appuntamento a San Valentino 540mila e 2,3%. Su Nove Little Big Italy 533mila e 2,2%.

Ascolti tv opzionali: generaliste mosce, cinque native digitali free oltre il 2%.

Proposta generalista moscia – domenica 7 giugno – con tante repliche on air. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema, news e calcio, ma anche la Formula Uno in versione virtuale.

Su Sky Cinema Romance il film Amore Romanticismo e cioccolato ha riscosso 68mila spettatori e 0,3%. Mentre su SkyTg24 tra le 18.00 e le 19.00 circa I giorni della Pandemia ha totalizzato 128mila spettatori ed 1%. Su Fox The Big Bang Theory 121 mila spettatori.

In tema calcio, i due incontri (a cavallo dell’ora di pranzo e poi al primo pomeriggio) della Bundesliga hanno avuto un buon seguito: Werder Brema-Wolfsburg 70 mila spettatori; Union Berlin-Shalke 04 71 mila spettatori. Il virtual Gp dell’Azerbajan vinto da George Russell, con Gigio Donnarumma sedicesimo, alle 19.00 per un’ora e mezza, ha avuto 48 mila spettatori e 0,3%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Tv8 su La5

In prima serata su Tv8 I Delitti del BarLume – Aria di mare a 773mila spettatori e 3,4%. Su La5 Appuntamento a San Valentino 540mila e 2,3%. %. Su Nove Little Big Italy ha raccolto 533mila spettatori e 2,2%. Su Rai Movie Matrimonio all’italiana a 488mila e 2%. Su Giallo Profiling a 470mila e 2,1%. Su Rai4 The Fog Nebbia assassina a 451mila e 1,9%. Su Cine34 Rimini Rimini 391mila spettatori e 1,7%. Su DMax Airport Security Europa a 293mila e 1,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del virtual Gp di F1 su Sky)