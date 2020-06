Ascolti tv analisi 7 giugno: e chi l’ammazza la Leosini? No di certo D’Urso e Giletti… Incontrada e Guanciale anche in replica indigesti a Canale5

Non dirlo al mio capo si conferma, in una serata più complicata di quella di sette giorni prima, con Storie Maledette e Una Notte da Leoni capaci di ritagliarsi un pubblico fedele di cultori. Così a calare sono stati Live Non è la D’Urso e Non è L’Arena, avviatisi, nell’ordine, senza fare favile, con Silvio Berlusconi e Matteo Renzi in collegamento.

Ascolti Tv, al pomeriggio vince facile Mara Venier con Arbore e Littizzetto, vanno bene la Fialdini e la Annunziata

Il contesto: in prime time la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale in replica, due film, i telefilm di Rai2, D’Urso, Giletti, ma anche il ritorno di Storie Maledette

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada (ieri vincenti e in crescita su Rai1 con Non dirlo al mio capo a 2,990 milioni e 14%), ma anche Franca Leosini (su Rai3 Storie Maledette 1,420 milioni e 6,2%) e il titolo cult di Italia1, Una notte da Leoni (1,447 milioni e 6,6%) hanno tarato al ribasso le prestazioni dei talk ‘live’ di domenica 7 giugno. Notevole la prestazione della Leosini che ieri ha parlato della storia di Dina Dore con in studio il marito Francesco Rocca.

L’anno scorso si era fermata a 1,1 milioni nell’esordio del 30 giugno (facendo più share, il 6,9%, in una parte più avanzata della stagione). La cronaca nera monografica ha quindi retto perfettamente la concorrenza sul target del ‘cazzeggio’ dursiano e dell’‘arenismo’ gilettiano. Leosini alla fine ha corso sopra la linea di 1,4 milioni, come Non è L’Arena e Una notte da Leoni, sopravanzando nettamente i telefilm di Rai2 e il film di Rete4.

Le matasse di Barbara e Massimo: Berlusconi contro Renzi, Fabrizio Corona vs. Roma criminale

Eppure sia Barbara D’Urso che Massimo Giletti hanno proposto matasse di storie e sotto storie rilevanti: la D’Urso, dopo la telefonata un po’ moscia con Silvio Berlusconi, ha parlato di corona virus, dei casi Pivetti, Lollobrigida e Favoloso (momenti cult del programma), ma anche di Fabrizio Corona, Vittorio Sgarbi, Killian Nielsen, Taylor Mega. Giletti, dopo l’intervista a un Renzi meno preoccupato di mostrare qualche segno di invecchiamento, ha schierato la sua solita compagnia del virus (Fabrizio Pregliasco, Pierpaolo Sileri, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone) rinforzata da Nino Caltabellotta, quindi affrontato i due blocchi chiave, quello Bonafede/Di Matteo (Luigi De Magistris, Luca Telese, Nunzia De Girolamo, Alessandro Sallusti) e Roma criminale (Francesca Fagnani e Alfonso Sabella), distribuendo al meglio le forze.

Entrambe le trasmissioni – nonostante l’assenza consolidata di Fabio Fazio (su Rai2 Hawaii Five-0 1,350 mln e 5,5% e Ncis New Orleans 1,173 mln e 5,2%) sono calate rispetto a sette giorni prima. Live non è la D’Urso ha avuto 1,882 milioni di spettatori e l’11,4% (2,219 milioni di spettatori ed il 13,2% sette giorni prima), mentre Non è L’Arena ha ottenuto nel segmento Prima Pagina 1,432 milioni ed il 6,28% e quindi 1,424 milioni e il 7,8% (in flessione di un punto).

Le altre partite di giornata

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno a 5,073 milioni di spettatori e 21,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 3,1 milioni di spettatori e 13,3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1 milione di spettatori e 4,3%. Su Rai3 Che ci faccio qui 1,162 milioni e 5,1%.

Nel preserale su Rai 1 L’Eredità a 2,692 milioni e 18,6% e 3,790 milioni e 21,3%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 1,7 milioni di spettatori e 11,9% e 2,740 milioni e 15,9%.

Al pomeriggio era molto più accesa accesa la tv pubblica: su Rai1 Domenica In con Renzo Arbore e Luciana Littizzetto da Mara Venier ha riscosso il 18,9% nella prima parte e al 19,8% nella seconda; mentre Da Noi – A Ruota Libera è arrivato al 15,1%. Su Rai2 Quelli che si è fermato al 4,5% e al 4,1%. Su Rai3 invece ha fatto bene Lucia Annunziata. Mezzora In Più ha totalizzato il 9% di share ospitando Domenico Arcuri, Paolo Mieli e Giuseppe Cascini, con Kilimangiaro Collection subito dopo all’8,2%.

Al mattino su Rai1 UnoMattina in Famiglia 17,5%, 18,2% e 25,1%; S. Messa 22,7%, Angelus 21,2%, Linea Verde 22,5%. Su Canale5 Melaverde 13,8%.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 7,4%. Su Canale 5 Tg5 Notte 10,6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 2,6%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 5,1 milioni e 24,6%; Tg5 a 4 milioni e 19,2%; TgLa7 963mila e 4,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di Storie Maledette)