Stasera in Tv: I programmi di lunedì 8 giugno 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 8 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Il giovane Montalbano, proprio nell’hotel dove il commissario sta ancora alloggiando viene commesso un omicidio. È la notte di Capodanno e Montalbano ha dimenticato di fare gli auguri al padre. Eppure abita a Vigàta…

Rai 2 – Striminzitic Show, Renzo Arbore ci ospita nella sua splendida casa e, con contributi di repertorio soprattutto inedito, ci conduce alla riscoperta di personaggi ed artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della televisione italiana

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – Faccia a faccia, un tranquillo professore viene preso in ostaggio da un gruppo di banditi. Sotto pressione, l’uomo si rivela di una ferocia inaspettata mentre il capo della banda sembra avere sempre più avviato verso la via della redenzione.

Mediaset

Rete 4 – Quarta repubblica, il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Mandela: Long Walk to Freedom, basato sull’autobiografia scritta dal rivoluzionario anti-apartheid ed ex Presidente sudafricano Nelson Mandela e interpretato da Idris Elba.

Italia 1 – Emigratis, Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Premium Cinema – Din Don – Il ritorno, sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Donato è tornato a fare il manager. All’improvviso riceve una telefonata: don Dino è morto a causa di un male fulminante. Donato intende dargli l’ultimo saluto e si mette in viaggio per raggiungere il paese del Trentino dove Don Dino prestava servizio per partecipare al funerale. Giunto a destinazione, scopre che il prete, nel testamento, l’ha nominato suo vice nella parrocchia affidandogli il compito di proseguire ciò che lui non ha potuto concludere…

Iris – Scarface, scappato da Cuba per trovare fortuna negli States, Tony Montana si fa subito notare dagli uomini del boss malavitoso Lopez. In poco tempo, Tony inizierà la sua ascesa verso il titolo di re del narcotraffico. Ma con quali conseguenze?

Altre emittenti

La7 – Gloria, una donna, uscita da poco di prigione, torna a New York. Incontra per caso un bambino, reso orfano da un gruppo di killers che hanno ucciso tutta la sua famiglia.

Tv8 – Revenant, il pioniere Hugh Glass, durante una spedizione con un gruppo di cacciatori nell’inesplorato e selvaggio territorio del Nord Dakota, alla ricerca di pelli e pellicce, viene brutalmente attaccato da un orso grizzly. Abbandonato al suo destino di morte dai membri della sua squadra, Hugh, incredibilmente, non muore, lottando tenacemente per la sopravvivenza. Resistendo a un dolore inimmaginabile e alla sofferenza per il tradimento del suo amico John Fitzgerald, sostenuto da una forza di volontà ferrea e dall’amore per la propria famiglia, Hugh affronta un rigidissimo inverno e vive un’avventura epica nel tentativo incessante di vivere ad ogni costo e trovare redenzione, mentre in cuor suo cova il desiderio di vendetta…

Nove – Profiling – Meno di niente, Chloe Saint-Laurent è un profiler della polizia, e ha un dono eccezionale. Chloe legge la mente degli assassini e delle vittime, e per questo è chiamata a risolvere i casi più sconcertanti. Il detective Matthew Perac, uno dei poliziotti più belli di Parigi, un uomo d’azione con metodi solidi e salde convinzioni, protegge i suoi uomini come farebbe con la sua famiglia. Quando viene ritrovato il cadavere di una giovane donna sfigurata, Perac viene informato che deve collaborare con Chloe. Inizialmente è riluttante a lavorare con lei e il suo approccio insolito ma presto, insieme, formeranno una formidabile squadra.

Sky Cinema 1 – Midway, attaccati a sorpresa dai giapponesi a Pearl Harbor, gli americani sono in ginocchio ma determinati a reagire. A capo di quello che resta della gloriosa flotta navale americana, l’ammiraglio Chester Nimitz prepara una trappola nell’atollo di Midway. Ad aiutarlo l’orgoglio dei suoi uomini decisi a vendicare i caduti di Pearl Harbor. Per gli americani si tratterà di combattere fino alla resa incondizionata del nemico, per i giapponesi di non considerare mai la resa un’opzione onorevole.

Fox – 911: Lone Star, protagonisti di questo spin-off di “911”, che segue le vicende delle squadre di primo soccorso di Austin, sono Rob Lowe, capitano dei Vigili del fuoco, e Liv Tyler, leader di un’unità medica speciale.

(Nella foto Renzo Arbore)