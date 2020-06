Stasera in Tv: cosa vedere domenica 7 giugno 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “N.C.I.S. New Orleans”, su Rai 3 “Storie Maledette”, su Rete 4 “La battaglia di Hacksaw Ridge”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Una notte da Leoni”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “I delitti del Barlume 3”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe”, su Fox “Magnum P.I.”, su Premium Cinema “Batman Begins”, su Iris “Michael Clayton”, su Rai Movie “Matrimonio all’italiana”.

I programmi di stasera in tv di domenica 7 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Lisa racconta qualche “piccola” bugia per essere assunta dal cinico avvocato Enrico Vinci. Ad esempio nasconde un piccolo particolare sulla sua vita privata: i suoi due figli.

Rai 2 – N.C.I.S. New Orleans, la serie segue le vicende della squadra dell’NCIS distaccata a New Orleans. Guidata dall’agente speciale Dwayne Cassius Pride, è composta anche dall’agente speciale Christopher LaSalle e dalla neo-arrivata agente Meredith Brody, avvalendosi dell’assistenza del tecnico di laboratorio Sebastian Lund e del medico legale Loretta Wade. A partire dalla seconda stagione entrano nella squadra Patton Plame, esperto di cyber crimini, già collaboratore del team nella prima stagione e Sonja Percy, ex agente dell’ATF che ha collaborato con Pride nella caccia alla Piccola Esca e a Sasha Broussard.

Rai 3 – Storie Maledette, capire, dubitare, raccontare. Non sono professionisti del crimine i tragici protagonisti di Storie Maledette, ma persone che sono piombate nel baratro di una maledetta storia, della quale o sono responsabili oppure pagano alto il prezzo di una colpa della quale si professano innocenti.

Rai Movie – Matrimonio all’italiana, Italia, secondo dopoguerra. La prostituta Filumena cerca di farsi sposare dal ricco Domenico. Da “Filumena Marturano” di De Filippo. 4 David, un Golden Globe e un Nastro d’Argento 1965.

Mediaset

Rete 4 – La battaglia di Hacksaw Ridge, vincitore di due premi Oscar. La vera storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza, che si arruola per fare il soccorritore e rifiuta di imbracciare le armi.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Una notte da Leoni, dopo una folle notte per l’addio al celibato del loro amico Doug, tre amici si svegliano senza ricordare nulla ed il futuro sposo è sparito.

Iris – Michael Clayton, Michael Clayton è un ex pubblico ministero che lavora per un importante studio legale. Il giorno in cui si trova a dover affrontare il caso di una grossa società che opera nel settore dei prodotti chimici, che è stata chiamata in causa per l’immissione sul mercato di un prodotto altamente cancerogeno, per lui giunge la resa dei conti.

Premium Cinema – Batman Begins, dopo aver assistito al brutale assassinio dei suoi genitori, Bruce Wayne inizia a vagare per il mondo per superare il senso di colpa e viene iniziato alla filosofia Ninjia sull’Himalaya. Quando torna a Gotham City decide di vestire i panni dell’uomo pipistrello, aiutato dal fidato maggiordomo Alfred e dallo scienziato Lucius Fox, con lo scopo di combattere il crimine e ridare speranza agli abitanti della città. Il cattivo da battere stavolta si chiama Johnatan Crane, lo Spaventapasseri.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Coronavirus, tra riaperture e nuovi casi. Ma quando finirà? Faccia a faccia con Matteo Renzi. Scarcerazioni, Caso Dap, intercettazioni CSM: Le ferite della Giustizia. Virus-Inchiesta Casamonica: Cosa accade nella Capitale dopo la scarcerazione di due membri del clan?

Tv8 – I delitti del Barlume 4, Il Barlume porta ancora i segni della furia distruttiva di Tiziana, i clienti scarseggiano, i debiti aumentano e a Massimo non resta che affogare i brutti pensieri nell’uso e abuso di alcol e psicofarmaci. Anche la Fusco non se la passa meglio: rimpiazzata dall’ottuso commissario Tassone, si trova a gestire l’ufficio degli oggetti smarriti per il casino che ha combinato l’estate prima. Ma quando viene ritrovato il corpo di una collega di Tiziana, nel magazzino di riforniture dove la ragazza è andata a lavorare, la Fusco vede la possibilità di riscattarsi e si dà da fare per risolvere il caso per prima. Al suo fianco ci sarà ancora una volta Massimo, che grazie a una delle sue brillanti intuizioni, capirà che per trovare l’assassino dovranno prima sciogliere il mistero sulla reale identità della vittima, mistero che sembra essere legato alla presenza in paese del celebre pianista cieco De Matteis, con il quale i vecchini hanno ingaggiato una battaglia di scherzi e vendette all’ultimo sangue.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, da bambini di nome Hansel e Gretel vengono abbandonati nel bosco dai genitori; mentre vagano nella fitta boscaglia, incontrano una splendida ed invitante casa completamente fatta di Marzapane, dove una terribile strega li rapisce e tiene prigionieri con l’intenzione di mangiarseli. Poco prima che riesca a mangiarsi Hansel, però, i due riescono a combatterla e a ucciderla bruciandola nel forno, scoprendo, durante la lotta, di essere misteriosamente immuni ai poteri delle streghe.

(Nella foto Una notte da leoni)