La doppietta televisiva di Totti fa i conti con il Covid

Totti si sdoppia: docufilm e serie tv in partenza

La Gazzetta dello Sport, pagina 15.

Ciak, si gira. O quasi. Il tempo che il coronavirus esca dalle nostre vite definitivamente, facendoci tornare a flirtare con sogni e bisogni. A riportarci alla normalità, perciò, toccherà un po’ anche a Francesco Totti, che ha visto sia il docufllm, sia la serie tv tratta dalla autobiografia «Un capitano» – scritta con Paolo Condò – ritardate proprio dal Covid. Ma il meccanismo si sta rimettendo in moto, e così dopo l’estate ci saranno sviluppi.

Docufilm da festival

Cominciamo con il docufllm, che ha come titolo provvisorio «L’ultima notte». L’opera, diretta da Alex Infascelli e coprodotta dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle Documentaries, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution (che lo distribuirà al cinema), è virtualmente pronta. Prima di andare in onda in tv su Sky, però, dovrà uscire in sala, e questo dipenderà dalla situazione post-Covid.

(…)

La serie e gli amici

Le riprese della serie tv, che dovevano partire prima a febbraio e poi ad aprile, sono state spostate a settembre. Prodotta dalla Wildside, in partnership con Sky, sarà suddivisa in 6 puntate – che racconteranno alcuni dei momenti emozionalmente cardine della autobiografia – con la regia affidata a Luca Ribuoli. Il casting è in via di definizione. Il più accreditato a ricoprire il ruolo di Totti è Pietro Castellitto.

(…)

(Nella foto Francesco Totti con la moglie Ilary Blasi)