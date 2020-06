Ascolti tv 4 giugno digital e pay: Borghese a mezzo milione col brunch milanese. Pandemia all’1% su SkyTg24. Iris si scatena con La furia della montagna

Sulla pay 4Ristoranti a 505mila spettatori cumulati su SkyUno e 1,33. Tra le native digitali free in prime time: su Iris Dante’s peak a 654mila spettatori con il 2,7%; su Nove Man on fire a 573mila e 2,9%; su Rai Movie The Lincoln Lawyer 534mila e 2,2%. Real Time vola in seconda serata.

Ascolti Tv film pay: su SkyCinemaUno il film The Bourne Identity 118mila spettatori cumulati

Anche ieri Elena Sofia Ricci ha vinto la serata, ma invece che fare sfracelli con la fiction fresca, Vivi e lascia vivere, appena terminata, si è limitata ad un onesto 12% con la replica di Che Dio ci aiuti 5. Così giovedì 4 giugno, in prima serata c’è stato grande spazio per le altre opzioni televisive un po’ più ‘alternative’.

Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi (brunch a Milano) con l’itinerante Alessandro Borghese e su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 505mila spettatori con l’1,3% di share. Su SkyCinemaUno il film cult The Bourne Identity ha fatto bene, riscuotendo 118mila spettatori cumulati. Su Fox Crime per Profiling 124mila spettatori complessivi

Sempre su Sky, infine, al pomeriggio I numeri della Pandemia by SkyTg24, tra le 18 e le 19, ha avuto 125mila spettatori ed 1% nella prima parte e 142mila e 1% nella seconda parte (media a 134mila e 1%).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris su Nove

In prima serata su Iris Dante’s peak- La furia della montagna a 654mila spettatori con il 2,7%; su Nove Man on fire a 573mila e 2,9%; su Rai Movie The Lincoln Lawyer 534mila e 2,2%. Su Tv8 Sole cuore e amore a 348mila spettatori con 1,4%. Su Paramount Network Come Farsi lasciare in 10 giorni 328 mila e 1,4%. Su RaiYoYo Bing a 256mila e 1%. Su Rai4 Private Eyes a 234mila e 1%. Su Real Time lo speciale Che ne Sarà segna 147mila spettatori e lo 0,6%.

Su Tv8 Guess my age a 541mila e 2,1%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 349mila spettatori con l’1,4%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 347mila e 1,7%. Su Nove Sono le venti a 237mila e 1,1%.

Su Tv8 Vite da Copertina a 209mila spettatori e 1,7%.

Su Real Time Vite al Limite 301mila e 1,6% e poi 422mila e il 6.3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Alessandro Borghese)