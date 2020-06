Sono la D’Urso, non mi ferma nessuno

Barbara D’Urso: “Senza pubblico nessuna energia”

Corriere della Sera, pagina 59, di Chiara Maffioletti.

Se guarda indietro, cosa le viene subito in mente?

«Lo choc di andare in onda senza pubblico. Con Live – Non è la d’Urso siamo stati i primi. D’improvviso non c’era più nessuno, nessuna energia. E come per un attore recitare in un teatro vuoto, per Ligabue fare un concerto a Sansiro con gli spalti deserti».

Il pubblico per i suoi show è così fondamentale?

«Dopo 12 anni sai che reazioni aspettarti: quando arriva un applauso, una risata… Quando potremo riavere il pubblico sarà come debuttare. All’inizio era agghiacciante. Ho detto: ce la devo fare».

Perché? Non avrebbe potuto decidere di stare a casa?

«Ho vissuto la paura, ma ho deciso di continuare a lavorare: avevo un dovere verso il pubblico che mi segue. Dovevo informare. Ho avuto i complimenti di Conte, del ministro Speranza e di tutti i virologi per il servizio fatto».

Ha mostrato come lavare le mani, indossare la mascherina, togliere i guanti…

«Mi metto nei panni di chi sta a casa: era fondamentale far capire come ci si lava le mani correttamente e l’ho fatto vedere. Non so quanti video ricevo di bambini che si lavano come ho insegnato».

(…)

E il suo futuro?

«Come previsto, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque che riparte il 7, Live – Non e la D’Urso e Domenica Live, al via 11 13, dopo la sospensione per l’emergenza. E anche il Grande Fratello Vip tornerà. Intanto continuo a occuparmi del serale, che da intrattenimento e paillettes ora dà spazio all’informazione. La gente è rimasta: adesso c’è bisogno di questo».

(Nella foto Live – Non è la D’Urso)