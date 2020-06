Prendi Amadeus e spremilo come un limone

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: non solo il bis di Sanremo. Non solo "I soliti ignoti". E non solo "L’anno che verrà". Ma anche un novo programma musicale prodotto da Arcobaleno Tre, la società del suo agente Lucio Presta. Per il presentatore overdose di video da settembre a febbraio.

Indigestione di Amadeus

Libero, pagina 21, di Francesca D’Angelo.

Non vorremmo buttarla troppo sul banale, ma di fatto il concetto tale è: il troppo stroppia. Lo sanno tutti, dalla panettiera sotto casa ai nostri nipoti, tranne evidentemente chi lavora in Rai. Lì infatti da anni dilaga la così detta “Sindrome Pippo Baudo”: se si accorgono che qualcuno ha talento, allora diventa il cavallo su cui puntare tutto. Ma proprio tutto: quiz, varietà, talent show, musica e pure lo sport, se lo sa fare. In un batter d’occhio viene insomma elevato a erede di Baudo, in grado di presentare la qualunque.

Si pensi per esempio a qualche anno fa, quando Carlo Conti sembrava rappresentare l’unica, assoluta, risorsa della Rai: dopo Sanremo gli hanno affidato dalla direzione artistica de Lo zecchino d’oro alla guida dei canali Radio Rai. I risultati sono stati ovviamente altalenanti e non solo perché il versante radiofonico pubblico era un campo minato: come accennato prosaicamente sopra, il troppo stroppia. Se vai in onda mattino, mezzogiorno e sera alla fine il pubblico si stufa: la sovraesposizione logora.

Overdose

Lo ha capito molto bene Fiorello le cui apparizioni hanno una cadenza mariana: lo show man si concede poco e in occasioni ben circoscritte. Ecco, esattamente quello che non sta facendo il suo amico: Amedeo Sebastiani, nome d’arte Amadeus, Ama per gli amici.

Come è noto il nostro è reduce da un’edizione sanremese a dir poco strepitosa: il colpaccio gli ha aperto le porte – anzi, qualsiasi porta – della Rai e lui, giustamente, intende sfruttare il momento d’oro. Occhio, però, caro Ama: qualche “no” serve sempre. Purtroppo, da quanto emerge in questi giorni, sembra che non ne stia dicendo abbastanza.

(Nella foto Amadeus)