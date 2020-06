Ascolti Tv 3 giugno digital e pay: Conte sulle all-news fa il 2,1% su SkyTg24 e l’1,7% su RaiNews24. Chiude bene Cambio Moglie su Nove

Tre emittenti sopra il 2% in prima serata tra le native digitali free: Su Nove Cambio Moglie 625mila e 2,5%. Su Tv8 Che fine hanno fatto i Morgan? 603mila con il 2,5%. Su Cielo Attacco Glaciale a 500mila spettatori e il 2%.

Fenomeno ascolti tv: al mattino su Rai YoYo alle 12.45 La Pimpa a 330mila e 2,42%

Avanza la primavera ed il 3 di giugno il virus è sparito, se non altro, dai discorsi e dai programmi di prima serata, ma continuando a far fare buone prestazioni a SkyTg24. Tra le generaliste infuriavano le repliche e così sono state tre le native digitali free a superare quota 2% in prima serata.

In tema cinema, su SkyCinemaUno il film Atto di fede ha avuto 148mila spettatori. Su Fox, invece, The Big Bang Theory alle 20.35 ha avuto 161 mila spettatori cumulati. Ma torniamo alle news. In evidenza la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

Il capo del governo è stato protagonista tra le 18.00 e le 18.20, con il suo discorso trasmesso dentro La Vita in Diretta (2,073 milioni e 18,6%), con un’edizione straordinaria del Tg5 (1,1 milioni e 9,9%), costituendo una frazione dello Speciale del TgLa7 (290mila e 2,6%), e andando on air più integralmente su RaiNews24, SkyTg24 e TgCom24. Conte, che ha pure risposto alle domande dei giornalisti, ha complessivamente ottenuto oltre 3,9 milioni di spettatori ed il 35,2% di share e, in particolare, nei 20 minuti chiave su SkyTg24 ha conquistato 218 mila spettatori ed il 2%, su Tgcom24 40mila spettatori e lo 0,4%, su RaiNews24 192 mila spettatori e l’1,7%. Su SkyTg24 tutto il blocco tra le 18.00 e le 19.00 circa ha riscosso 246mila spettatori ed il 2,1%.

In prime time le native digital: vince Nove su Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Nove Cambio Moglie 625mila e 2,5%. Su Tv8 Che fine hanno fatto i Morgan? 603mila con il 2,5%. Su Cielo Attacco Glaciale a 500mila spettatori e il 2%. Su Rai4 Underworld ha avuto 457mila spettatori e 1,9%. Su Rai Movie I Vitelloni a 435mila spettatori e 1,7%. Su Iris The New World- Il nuovo mondo ha ottenuto 432mila spettatori e 1,7%. Su Rai Premium Brignano tutto casa e teatro! 382mila spettatori con 1,6%. Su 20 Whiskey Cavalier 204mila spettatori e 0.8% di share.

Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 389mila spettatori con l’1,9%. Sul Nove Sono le Venti 220mila spettatori con l’1%.

Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 613mila spettatori con 2,4%. Su La5 Uomini e Donne ha raccolto 506mila spettatori e il 2,1%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 324mila spettatori con l’1,3%.

In day time

Su TV8 Vite da Copertina 208mila spettatori e 1,9%.

Su Rai YoYo alle 12.45 La Pimpa a 330mila e 2,42%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Cambio Moglie)