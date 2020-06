Bugs Bunny compie 80 anni e li festeggia in Tv

Irriverente, carismatico, divertente. Il coniglio animato più famoso del mondo, Bugs Bunny, compie 80 anni. E su Boomerang+1 (canale 610 di Sky) arriva un canale temporaneo (pop up in gergo) dedicato proprio ai Looney Tunes, di cui è la star più riconosciuta, l’unica ad avere addirittura conquistato una stella ne Walk of Fame di Hollywood.

All’interno del pop up channel andranno in onda gli episodi divertenti tratti dalle serie storiche e da quelle più recenti. Di Bugs Bunny, Taz, Yosemite Sam. Ma anche il maiale Pallino, Willy il Coyote e Beep Beep, Duffy Duck, Marvin il Marziano, Titti e Silvestro, e Speedy Gonzales.

