Qui Bruxelles, vi parla Giovanna Botteri

Giovanna Botteri verso Bruxelles. RadioDue sbarca su RaiPlay

ItaliaOggi, pagina 18.

Giovanna Botteri lascia la Cina per raccontare l’Europa. Si è candidata a responsabile dell’ufficio Rai di Bruxelles, dove dal 2018 è vacante il posto di Antonio Preziosi, ora direttore di Rai Parlamento, e sta lasciando anche Alberto Romagnoli, che diventerà vice di Antonio Di Bella a RaiNews24. A quel posto, nella prospettiva di una sempre maggiore importanza dell’Unione europea, aspirano altri ma il concorrente della Botteri più agguerrito è Donato Bendicenti, caporedattore di Rainews24 dove conduce il contenitore La Bussola. Però la Botteri vanta un curriculum internazionale indiscutibile e quindi le sta arrivando il placet. Dopo tanto peregrinare in giro per il mondo (tre cui 12 anni a New York, 2 a Pechino) tornerà (quasi) a casa.

Roberto Sergio, direttore di RadioRai, ce l’ha fatta e porterà RadioDue in video. Da settembre infatti sarà su RayPlay come prodotto televisivo, quindi si potrà continuare ad ascoltare, magari in auto, ma diventerà pure un comedy channel per chi la vuole vedere. Quindi l’offerta tv Rai si allarga di un altro tassello con RadioDue che non sarà più solo da ascoltare ma anche da guardare. Un incentivo in più per un progetto del direttore: riportare in radio Renzo Arbore: «È un personaggio straordinario che nasce in radio e alla radio è ancora oggi molto legato. E’ un amico, collabora spesso con noi per progetti specifici ed è, come potrete immaginare, un consigliere preziosissimo che ascolto sempre con enorme piacere e attenzione. Ma finora ha resistito alle mie pressioni di tornare dietro al microfono».

I movimenti in Rai e Mediaset

Mara Venier e Alfonso Signorini: sarà la sfida autunnale della domenica televisiva. Lei e stata confermata alla guida di Domenica ln (Rai1) e sta già lavorando alle novità da proporre, Signorini guiderà un talk ancora tutto da ideare con cui Canale5 cercherà di contrastare la Venier che in questa stagione ha dominato sui concorrenti.

Elisa Isoardi e Antonella Clerici: è gara per la mattina di Rai1. La prima vorrebbe essere confermata a La prova dei cuoco, la seconda è in pole per un nuovo programma che potrebbe scalzare il tradizionale cooking show. Si tratta di un format ambientato nella casa (in mezzo ai boschi) della Clerici che intreccia natura e cucina. In attesa di conoscere le decisioni del vertice Rai, la Isoardi ha accettato l’invito di Milly Carlucci e parteciperà, in autunno, a Ballando con le stelle (Rai1).

(Nella foto Giovanna Botteri)