Ascolti tv analisi 1 giugno: Il giovane Montalbano domina su Dunkirk. Brignano batte Ranucci, Porro e Pio e Amedeo

Vince anche Riondino, alla prima indagine da Vigata

Anche ieri – 1 giugno – non c’è stata storia, come in tutti gli ultimi lunedì. Rai1 con la replica de Il giovane Montalbano-La prima indagine ha surclassato Canale5: Michele Riondino ha conseguito 4,938 milioni di spettatori e il 21,7% (un po’ sotto la media di Luca Zingaretti), mentre Canale 5 con la prima tv di Dunkirk è arrivata all’onesto ma insufficiente risultato di 2,376 milioni di spettatori ed il 10,6%. Sul terzo gradino del podio si è collocato uno show inedito in tv. Su Rai2 Brignano Tutto casa e Teatro! è arrivato a 1,769 milioni di spettatori e il 7,6%, staccando nettamente il programma comico di Italia1 in replica con Pio e Amedeo (Emigratis a 1,191 milioni e 5,9%).

Report attaccando De Luca cala molto ma batte un vitale Porro (con Salvini)

Ieri Cologno ha perso anche nella sfida dell’approfondimento. Sulla terza rete Report parlando di sanità campana e attaccando la gestione del governatore Vincenzo de Luca ha riscosso 1,749 milioni di spettatori e il 7,2%. Su Rete 4 ha fatto poco meglio (+ 1 decimale di punto) di sette giorni prima anche Quarta Repubblica (1,355 milioni e 7%), ma Matteo Salvini, tanti ospiti e tanti argomenti caldi non sono bastati a Nicola Porro per battere Sigfrido Ranucci. In coda è arrivato il film cult de La7 (Amistad, a 349mila e 1,6%).

In access

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,053 milioni di spettatori con il 20,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,606 milioni di spettatori con uno share del 18,4%. Su Rai2 Tg2 Post 1,141 milioni e 4.5%. Su Italia1 CSI ha registrato 1,097 milioni di spettatori con il 4,5%. Su Rai3 VoxPopuli 750mila spettatori e 3,3% e Geo – Vacanze Italiane 830mila e 3,3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1,351 milioni e 5.8% nella prima parte e 1,202 milioni e 4.8% nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha avuto 2.092 milioni di spettatori e 8.5%.

Preserale

Su Rai1 il Concerto per la Festa della Repubblica ha ottenuto 2.034 milioni di spettatori e il 13,2%. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,506 milioni di spettatori con il 12,1% di share e quella di Avanti un Altro! 3.140 milioni con il 19,3% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Il giovane Montalbano).