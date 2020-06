Mara Venier da casalinga disperata alla tv del dolore

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ha condotto "Domenica in" con il piede fasciato e tenuto alzato su una poltrona. “Stamane sono caduta dalle scale, mi farò visitare dopo la trasmissione”, ha annunciato ai telespettatori lamentandosi più volte per la sofferenza.

Mara Venier in diretta con un piede fasciate: sono caduta dalle scale

Corriere della Sera, pagina 39.

Ieri Mara Venier ha condotto la puntata di «Domenica In» con un piede fasciato e tenuto alzato su una poltrona, ben visibile sotto la sua scrivania. La conduttrice ha spiegato di aver avuto un piccolo incidente in mattinata: «Stamattina sono caduta dalle scale— ha rivelato —. Ho temuto per la testa, ma in realtà mi sono fatta male solo a un piede, ho un gran dolore».

(Nella foto Mara Venier)