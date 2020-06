Ma quello è Marco Travaglio o Emilio Fede?

Travaglio, il nuovo Emilio Fede di Conte

Il Giornale, pagina 1, di Alessandro Sallusti.

Un magistrato si permette di parlare (malino) di Conte? Apriti cielo, a quel paese Davigo e il giustizialismo, da buon cane da guardia che azzanna non il potente ma chi osa avvicinarsi al suo potente protetto di turno ecco che parte l’assalto contro il pm, con una partigianeria e violenza che in confronto Emilio Fede nel difendere Berlusconi era un moderato agnellino.

A differenza del grande Emilio, Travaglio non dirà mai «che figura di m…» ma così vanno le cose. E gli dirò di più. Nella sua personale battaglia a difendere l’amico Conte ci avrà al suo fianco. Siamo convinti che le decisioni politiche, almeno che palesemente truffaldine e illegali, non debbano mai essere giudicate dai magistrati ma solo dagli elettori. Questo vale per Conte ma anche per Fontana, Salvini e chiunque altro. Immagino sia tutto fiato sprecato, ma mai come oggi siamo felici e orgogliosi di avere il fiato giusto.

(Nella foto Marco Travaglio)