Ascolti Tv 29 maggio tutti i dati: Amici Speciali precede Il figlio della Luna. Nuzzi su Crozza e Zoro

Contesto: venerdì di fine maggio con sempre meno gente davanti al video.

Lunetta Savino – reduce dal successo raccolto sette giorni prima con la replica di Felicia Impastato – ieri venerdì 29 maggio 2020, ha reso la vita difficile a Maria De Filippi. Su Rai1 Il figlio della Luna ha conquistato 3,164 milioni di spettatori ed il 13,48% di share. Su Canale5 Amici Speciali ha ottenuto davanti al video 3,005 milioni di spettatori e il 16,65% di share. Su Rai2 NCIS ha conquistato 1,622 milioni di spettatori e il 6,23% e The Rookie ha avuto 1,303 milioni di spettatori con il 5,36%. Su Italia1 Fast and Furious ha riscosso 1,240 milioni di spettatori ed il 5,2%. Su Rai3 dopo Massimo Gramellini, Euforia ha avuto 939mila spettatori ed il 3,82%. Su Rete4 Quarto Grado ha conseguito 1,414 milioni di spettatori con il 7,26%. Su La7 Propaganda Live è stato visto da 1,140 milioni di spettatori con uno share del 5,9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è arrivato a 591mila spettatori con il 2,5%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1,362 milioni di spettatori con il 5,4%.

In access

Su Rai1 I Soliti Ignoti 5,090 milioni di spettatori con il 20,18%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4,407 milioni di spettatori con uno share del 17,49%. Su Rai2 TG2 Post 1,014 milioni di spettatori con il 4%. Su Rete4 Stasera Italia ha avuto 1,246 milioni spettatori ed il 5,21% e 1,338 milioni di spettatori ed il 5.28%. Su La7 Otto e Mezzo a 2,187 milioni di spettatori e 8.8%.