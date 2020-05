Ascolti tv 28 maggio digital e pay: Elena Sofia Ricci disturba pure Borghese in Val Badia. Pandemia all’1,4% su SkyTg24. Iris vince con Schwarzenegger

Sulla pay 4Ristoranti a 405mila spettatori cumulati su SkyUno. Tra le native digitali free in prime time: su Iris Codice Magnum a 530mila spettatori con il 2,1%; su Paramount Network L’Ultima Vacanza a 472mila e 1,9%; su Tv8 The Impossible a 435mila spettatori con 1,8%.

Ascolti tv film: su SkyCinemaUno Il grande salto 231mila spettatori cumulati

La fiction Vivi e lascia vivere con l’ultima puntata ha superato da sola il 27,1% di share, con la prima parte a 6,720 milioni ed il 25,82% e la seconda a 6,2 milioni ed il 28,5%. Anche ieri Elena Sofia Ricci ha quindi fatto il botto. Prestazione di Rai1 a parte però – giovedì 28 maggio, in prima serata – c’è stato una sorta di grande vuoto, con tutte le altre trasmissioni più tradizionali che sono rimaste sotto il 10%. Le altre opzioni un po’ più ‘alternative’? Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi (in Alta Badia) con l’itinerante Alessandro Borghese e su SkyUno l’ascolto cumulato è stato di 405mila spettatori con l’1,03% di share, in calo di qualche decimale rispetto a sette giorni prima. Su SkyCinemaUno però il film Il grande salto ha fatto bene, riscuotendo 231mila spettatori cumulati.

Sempre su Sky, infine, al pomeriggio I numeri della Pandemia by SkyTg24, tra le 18 e le 19, ha avuto 143mila spettatori ed 1,35% nella prima parte e 172mila e 1,48% nella seconda parte (media a 158mila e 1,4%).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris su Paramount e Tv8

In prima serata su Iris Codice Magnum con Arnold Schwarzenegger protagonista a 530mila spettatori con il 2,1%; su Paramount Network L’Ultima Vacanza a 472mila e 1,9%; su Tv8 The Impossible a 435mila spettatori con 1,8%. Su Nove Frankenstein Junior ha registrato 429mila spettatori e 1,7%. Su Rai Movie Snitch l’infiltrato a 324mila e 1,3%. Su Rai4 Private Eyes a 224mila e 0,9%.

Su Tv8 Guess my age a 588mila e 2,3%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 274mila spettatori con l’1,1%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 320mila e 1,6%. Su Nove Sono le venti a 202mila e 0,9%.

Su Tv8 Vite da Copertina a 189mila spettatori e 1,8%.

