RDS sbarca sul canale 265 ed è molto, molto social

Rds sbarca in tv

ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi.

Rds è sbarcata da ieri sul digitale terrestre. Si completa così la presenza delle maggiori radio italiane anche sulla piattaforma televisiva. In realtà, l’emittente di cui è general manager Massimiliano Montefusco era da tempo sul satellite, su Sky e poi su Tivusat, normale quindi che arrivasse anche il terrestre.

«Abbiamo atteso di sviluppare una piattaforma interattiva», racconta Montefusco, «e ora il canale che abbiamo lanciato lo è realmente». Già il nome, Rds Social Tv, dice quello che Montefusco ha voluto creare: audio della radio e poi riquadri con contenuti dai social network degli speaker e da quelli dei cantanti, video dei brani trasmessi, messaggi degli ascoltatori. Il canale è alla numerazione 265, ha copertura nazionale grazie al multiplex di Persidera ed è trasmesso in alta definizione. «C’è la possibilità di spingere un pulsante e dare un like alla canzone in onda, scegliere in maniera geolocalizzata il meteo città per città, far comparire i testi delle canzoni, così come la possibilità di vedere a schermo intero il videoclip anziché i flussi social degli artisti. Ma le funzioni saranno sempre più incrementali», aggiunge Montefusco.

(Nell’immagine il logo di RDS)