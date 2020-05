I vescovi promuovono Cambio moglie!

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: clamorosa recensione positiva di “Avvenire" per il programma del Nove. “È un modo scherzoso per mettere in evidenza i nostri limiti e in dubbio le nostre certezze. Il che non è poco. Inoltre, stando almeno a questi due episodi, le coppie sembrano uscite rafforzate e persino migliorate”.

“Cambio moglie”, la prova del Nove

Avvenire, pagina 31, di Andrea Fagioli

Cambio moglie, al di là del titolo, è un gioco. Il rischio che potesse trattarsi di qualcos’altro non era escluso. Tra matrimoni a prima vista, contadini in cerca dell’anima gemella, isole delle tentazioni, amori e altri rimedi, ci poteva anche stare un format di divorzisti o scambisti. Invece, niente di tutto questo. Il factual (nel senso di programma che segue le persone comuni) in onda il mercoledì alle 21,25 su Nove mette a confronto stili di vita e modelli famigliari diversi attraverso due donne che si scambiano per una settimana casa e cura dei congiunti. Nei primi giorni si adeguano alle regole trovate. Dopo di che impongono le proprie. Al termine della settimana, accompagnate dai rispettivi mariti o fidanzati, si incontrano per la prima volta e discutono dell’esperienza vissuta senza risparmiarsi critiche reciproche. Ovviamente, perché il tutto funzioni, lo scambio deve avvenire tra donne totalmente diverse che ignorano la situazione che troveranno.

(…)

Ma chiamare Cambio moglie esperimento sociale sarebbe troppo. Di certo, se si esclude la componente di recitazione che non manca mai in questi casi, è un modo scherzoso per mettere in evidenza i nostri limiti e in dubbio le nostre certezze. Il che non è poco. Inoltre, stando almeno a questi due episodi, le coppie sembrano uscite rafforzate e persino migliorate. Ma il condizionale è d’obbligo. La televisione è sempre la televisione. Tra realtà e rappresentazione ci corre.

(Nella foto Cambio Moglie)