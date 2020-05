Ascolti tv analisi 27 maggio: Purgatori rilancia la lotta alla mafia, Focus la corsa spaziale. Chic & talk: Calenda (Gruber) batte Montezemolo (Palombelli)

Tu si que vales (replica) precede Nero a Metà (replica) per share e nel periodo di messa in onda in contemporanea. Sciarelli sul podio, mentre tra i film 15.17 Attacco al treno batte La furia dei Titani. Atlantide sulla mafia, con il dopo Capaci, con Dal Ponte, Di Matteo, Lodato, Dalla Chiesa ma anche Cirino Pomicino batte Rai2.Cinque tv outsider sopra mezzo milione

Ascolti: picco del 6,7% con Cirino Pomicino ad Atlantide che cercava di difendere l’onore della DC

Altro prime time No Covid, quello del 27 maggio. Nessuna trasmissione ha parlato del corona virus e degli argomenti collaterali, nella giornata della notizia dei finanziamenti europei ai Paesi più colpiti dellì’Unione. Sull’attualità più croccante, così, della pandemia, si sono misurati i talk delle signore dell’access, sfidandosi a colpi di ospiti ultra chic: Carlo Calenda e Giulio Maria Brera da Lilli Gruber si confrontavano con Luca Di Montezemolo (ma anche Vittorio Sgarbi e la erre arrotata di Fausto Bertinotti) da Barbara Palombelli, mentre la ruspantissima Manuela Moreno poteva contare sul leghista senza aplomb Alessandro Morelli.

L’impegno di Giletti e quello di Purgatori

In prima serata su La7, perseguendo una linea aperta da Massimo Giletti con Non è l’Arena, è perseguita la lotta a Cosa Nostra. Dopo le polemiche della settimana precedente, Atlantide è tornato a parlare del Dopo Capaci, nonché della trattativa Stato-Mafia senza troppi filtri. Lo ha fatto con un’intervista a Nino Di Matteo, con il giornalista Saverio Lodato, e quindi la magistrato svizzera Carla Del Ponte, che ha ricordato la vicenda del mancato attentato dell’Addaura e confermato i giudizi negativi di Giovanni Falcone su Bruno Contrada. Contributi di Giovanni Bianconi, Nando Dalla Chiesa e Paolo Cirino Pomicio (che ha tentato una difesa dell’onore della Democrazia Cristiana) sono stati gli altri ingredienti chiave. Con una puntata più corta di quella di sette giorni prima Andrea Purgatori ha riscosso 912 mila spettatori ed il 4%. E subito dopo il docufilmdegli eredi Buscetta, Our Godfather, ha fatto il 4,5% di share.

Rai1 contro Canale 5, vanno meglio i film di Rete4 e Italia 1, ma con Rai2 spenta

Nella partita tra le ammiraglie, su Rai1 la replica della fiction Nero a metà con Claudio Amendola, ha riscosso 3,151 milioni di spettatori ed il 13,8% (3,430 milioni di spettatori e il 14% sette giorni prima); mentre su Canale 5 Tu si que vales ha conquistato 3,023 milioni ed 17,25 (il 18,2% di share sette giorni prima), vincendo la serata per share e se si considera il periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni. Tra le pellicole quella in prima tv di Rete4 (15.17 Attacco al treno a 1,4 milioni e 5,8%) ha fatto meglio di quella di Italia 1 (La furia dei Titani a 1,2 milioni e 4,9%), mentre ha fatto ancora flop arrivando ultimo in graduatoria il format nostalgia di Maurizio Battista su Rai2 (Poco di tanto a 776 mila spettatori e 3,1%).

Federica Sciarelli batte Italia1 e Rete4



Dietro i primi, in flessione di mezzo punto, ma facendo meglio di tutte le altre trasmissioni citate tranne quelle delle ammiraglie, ha corso Federica Sciarelli: Chi l’ha visto? ha riscosso 1,9 milioni e 8,5% di share.

Generaliste mosce? Spazio per le opzioni alternative, 5 sopra mezzo milione

In questo contesto di offerta moscia sono andate molto bene due native digitali free: Su Tv8 Maschi contro femmine ha riscosso 609mila spettatori con il 2,5%; su Focus La nuova corsa allo spazio ha ottenuto 550mila spettatori e il 2,3% (la Diretta da Cape Canaveral del lancio privato è stata seguita da 531.000 spettatori con il 2,4%); discreta è stata la performance della seconda puntata di Cambio Moglie su Nove (545mila e 2,1%). Ma sopra mezzo milione sono arrivate altre due outsider: su Rai4 Morgan ha avuto 543mila spettatori e il 2,1% e su Rai Premium Un’Estate a Parigi 505mila spettatori con il 2%.

In access

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti ha riscosso 5,259 milioni di spettatori con il 20,5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto 4,561 milioni di spettatori con uno share del 17,7%.

Tra i talk è stato più che netto il vantaggio di Lilli Gruber su Barbara Palombelli e Manuela Moreno. Su La7 Otto e mezzo ha riscosso 2 milioni e 7,9% con Carlo Calenda, Guido Brera, Andrea Montanari e Silvio Sciorilli Borrelli tra gli ospiti. Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1,329 milioni e 5,6% con Luca di Montezemolo e Vittorio Sgarbi e poi 1,319 milioni e 5,1% con Fausto Bertinotti, Alessandro Sallusti, Pietro Ichino. Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti Debora Serracchiani, Alessandro Morelli, Alessandro Sansoni, ha avuto 1 milione di spettatori e il 3,9%.

Nel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,381 milioni di spettatori e 18% mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 3,689 milioni spettatori e 21,6%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,853 milioni di spettatori e 15%, Avanti un Altro ha interessato 2,9 milioni di spettatori e 17,9%.

Alle 20.00

Tg1 a 5,167 milioni (24,3%); Tg5 4,157 milioni (19,1%); TgLa7 1.361milioni (6,3%).

Al mattino

Su Rai1 Uno Mattina al 13,7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 15,3% nella prima parte e 13,1% nella seconda. Su Tv2000 il Santo Rosario all’8,7%.

A mezzodì

Su Rai1 La Prova del Cuoco al 10,8%. Su Canale 5 Forum al 14,8%. Su Rai2 I Fatti Vostri al 4,6% nella prima parte e al 6,6% nella seconda. Su Rai3 Agorà 8% di share; Mi Manda RaiTre 5,5%. Su La7 L’Aria che Tira fa 6,1% nella prima parte, il 5% nella seconda e il 3,7% nella terza.

Al pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me 10,2% e Il Paradiso delle Signore in replica 10,7%. La Vita in Diretta 14% (presentazione 10,7%). Su Canale5 Beautiful 16,8%, Una Vita 17,5%, Uomini e Donne 24% (Uomini e Donne Finale 23%), Il Segreto 20,5%, Pomeriggio Cinque 16.5%, 14,6% e 12,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Atlantide)