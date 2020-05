Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 28 maggio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 28 maggio 2020

Rai

Rai 1 – Vivi e lascia vivere, Laura Ruggiero ha una vita apparentemente tranquilla fino a quando non arriva la notizia della morte di suo marito Renato in un incendio. Da quel momento, si vede costretta a reinventare la sua esistenza e quella della sua famiglia, avviando una nuova impresa lavorativa tutta al femminile. Laura però porta dentro di sé anche un segreto che ha tenuto nascosto con tenacia e che, però, non smette di farla soffrire.

Rai 2 – Morte sulla scogliera, Jakob Thomsen viene ritrovato morto in fondo alla scogliera. Tutti credono che si sia suicidato. Di sua moglie Anna e sua figlia Lilly non c’è traccia. La tranquilla cittadina di Nordholm nasconde molti misteri.

Rai 3 – Air Force One, dopo aver concluso, a Mosca, una conferenza stampa in cui ha detto ai diplomatici russi di non voler più tollerare violaz ioni dei diritti umani come quelle del generale Radek – capo di uno degli Stati post sovietici appena arrestato – il Presidente degli Stati Uniti James Marshall si appresta a tornare in patria in compagnia della moglie e della figlioletta a bordo dell’Air Force One

Rai Movie – Snitch – L’infiltrato, per scagionare il figlio, coinvolto in un traffico di droga, il manager John Matthews collabora con una procuratore distrettuale e con l’agenzia federale, infiltrandosi in un’organizzazione criminale.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Femmine contro Maschi, grande successo di pubblico per questa divertente commedia corale con C. Bisio, N. Brilli ed E. Solfrizzi incentrata sugli eterni contrasti tra i sessi.

Italia 1 – Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2, seconda parte del capitolo conclusivo della saga. Katniss guida tutti i distretti ribelli contro il presidente Snow.

Iris – Codice Magnum, uno sceriffo radiato dall’FBI, aiuta un amico collega, a cui la famiglia mafiosa Petrovita ha ucciso il figlio, a trovare gli assassini.

Premium Cinema – Prendimi, Hoagie, Bob, Jerry, Randy e Sable sono cinque amici che hanno un’ossessione in comune: un gioco a cui partecipavano tutti e cinque sin da piccolini. Indipendentemente dalle loro vite nel presente e dal loro ruolo sociale di adulti, ogni maggio i cinque sono spinti dall’impulso irrefrenabile di partecipare ad una specie di “acchiapparella”, un inseguimento con ogni mezzo per cercare di “prendersi”a vicenda. Jerry in trent’anni non è mai stato “preso” e gli amici sono disposti a tutto pur di infrangere il suo primato.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – The Impossible, Natale in Thailandia: il paradiso si trasforma in inferno. Maria, Henry e i loro tre figli sono in vacanza. La mattina del 26 dicembre sono nella piscina dell’hotel a godersi sole e relax. Improvvisamente accade l’impensabile: un boato e poi un’enorme parete d’acqua nera si abatte su di loro. E’ l’inizio della tragedia. E’ una storia vera. Quella di una famiglia sopravvissuta a una delle più grandi catastrofi naturali dei tempi nostri, lo tsunami che ha colpito la zona dell’Oceano Indiano nel 2004.

Nove – Frankenstein Junior, New York, 1900. Frederick Frankenstein, razionale medico nonché noto docente universitario, deve volare in Transilvania per ereditare il castello del nonno, il Barone Viktor von Frankenstein, noto per i suoi audaci “esperimenti”. Nonostante il suo iniziale scetticismo, Frederick si convince che gli esperimenti del folle scienziato non sono così impossibili e decide di riprenderli. Al suo fianco c’è Igor, inserviente tuttofare…

Sky Cinema 1 – Il grande salto, Rufetto e Nello non riescono a fare a meno di mettersi nei guai. A 50 anni, senza un lavoro e una casa, dopo aver scontato ben quattro anni per una rapina andata male, organizzano un nuovo colpo. Questa volta però vogliono fare “il grande salto”, ovvero qualcosa che consenta ai due amici di svoltare per sempre. Ma saranno direttamente i guai a trovare Rufetto e Nello, tant’è che quest’ultimo si convince che il loro karma sia particolarmente infausto. E non c’è da dargli torto…

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Vivi e lascia vivere)