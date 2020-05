Elena Sofia Ricci: “Vi ricordate quando le serie Tv facevano schifo a tutti?”

Elena Sofia Ricci: «Con una bugia ho conquistato il pubblico»

La Repubblica, pagina 34, di Silvia Fumarola.

Per anni l’hanno vista conte “la brava ragazza”. La Infastidiva?

«Sono sempre scappata dalle etichette: scelto un ruolo, ne c creavo uno opposto. Sono molto pigri in Italia, avrei potuto fare la fidanzata ideale 300 volte. Dopo Quei 36 gradini, successo di Luigi Perelli con Ferruccio e Claudio Amendola, non venivo in mente a nessuno. Eppure avrei potuto fare la nevrotica o la santa Essendo una mina vagante non m’incasellavano. Al cinema l’ha capito Chpetek che mi ha regalato quel ruolo meraviglioso di zia proprio in Mine vaganti.

In passato girare le fiction era considerata una scelta di serie B. Perché?

«È vero, prima le fiction facevano schifo a tutti. Puro snobismo. Non so se sono stata lungimirante, vado a istinto. Così orrore e raccapriccio, dopo aver vinto i David di Donatello, nel ’95 ho girato Caro maestro. Ho capito la potenzialità delle storie che ti legano al pubblico. E non ho mal dimenticato le parole di Marcello Mastroianni: “Sofi’ mi raccomando, questo lavoro si impara facendolo: sporcati le mani”. Detto da lui, che veniva dal grande cinema… ».

Deve dire grazia alla tv par ruoli?

«Ho avuto l’onore di interpretare la magistrata Francesca Morvillo, ho realizzato II sogno di dare vita Rita Levi Montalcinl (prossima stagione su Rai 1, ndr) di raccontare gli anni del Nobel, la libertà di pensiero di una donna modernissima. La curiosità che non finisce con gli anni mela fa sentire vicina. Le serie regalano nuove sfide e l’amore della gente. Se riempio t teatri lo devo alla popolarità delta tv. Certo, il cinema è bellissimo. Ma fatte poche eccezioni. Verdone o Benigni. la vicinanza col pubblico con un film non arriva. E come raccogli sei, sette milioni di spettatori?».

